Gobbi: "Così è cresciuto il nostro Parco"

Lino Gobbi (foto), presidente del Parco Interregionale del Sasso Simone e Simoncello guarda i profili inconfondibili di quei monti che fanno da quinta naturale alla nostra provincia e tira le somme di cinque anni di mandato, terminato ieri assieme a quello del Consiglio di gestione.

"È stato un mandato positivo, dove tutte le decisioni sono state prese all’unanimità. Il Parco è passato da 2 a 5 dipendenti, con un consolidamento della struttura che ha portato forti finanziamenti e investimenti sia sulla parte Emiliano-romagnola che marchigiana. Abbiamo consolidato la sentieristica, l’accesso ai percorsi per chi ha disabilità, abbiamo rafforzato il rapporto con agricoltori e allevatori sulla tutela degli habitat con investimenti sulle praterie. Queste categorie, che sono da sempre sul territorio e che qui investono, prima erano scettiche sul Parco ma ora sono grandi alleati del progetto".

L’ambiente del parco aiuta a vivere meglio?

"Il benessere delle persone può influire sulla qualità della vita, e vivere il parco può essere una fonte di benessere ma anche di prevenzione e di cura. Per questo abbiamo avviato un percorso con la sanità pubblica e con le forme private perché pensiamo che questa sia una opportunità di sviluppo. Abbiamo già presentato, ad esempio, iniziative col gruppo Athena e i riscontri sono del tutto positivi".

Tra gli obiettivi che si era prefisso c’è anche il maggior coinvolgimento della terza regione.

"Un terzo del Sasso è in Toscana, così come la cerreta. Credo che in un mondo efficiente e dinamico quella parte di territorio di altissimo pregio non può non avere una gestione condivisa. Avrei voluto essere più incisivo su questo aspetto, anche se abbiamo già intavolato dei discorsi di prospettiva, anche con la visita del governatore Giani che si è detto disponibile ad un’apertura, inizialmente sulla promozione e sul turismo. Su alcuni temi, come la gestione dei pascoli, c’è già condivisione e collaborazione: facciamola diventare strutturale per avere più opportunità". Come sta oggi il parco?

"Rispondo dando un metro di giudizio naturale: oggi c’è la presenza dell’aquila e questo ci dice che abbiamo un habitat in grado di sostenere un animale in cima alla catena alimentare".

C’è un altro mandato nel suo futuro?

"Il consiglio del parco è formato da un delegato per ognuno dei sei comuni, delle due provincie e delle due regioni che lo compongono. Il percorso democratico dell’ente prevede che loro verifichino l’ipotesi di procedere in continuità o altre scelte. Aspettiamo il quadro della situazione".

Andrea Angelini