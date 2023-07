Goditi l'Ultima Serata del Palio dei Bracieri 2023 a Rocca Costanza!

Cosa fare oggi in città e dintorni.

Pesaro

*Ultima serata del Palio dei Bracieri 2023 a Rocca Costanza. Alle 15 l’arrivo in corteo; alle 17 presentazione Palio, sfilata Miss Palio e sorteggio batterie; alle 18 gare ufficiali del Palio; alle 21 gara finale e alle 22 premiazioni. *Ultima serata per il circo Busnelli, in zona Torraccia (via Bedosti). Ultimo show delle 21 dal costo di 10 euro a persona.

*MiralTeatro "Children’s corner". Il concerto, vede in programma brani tratti da un repertorio classico, dalle 21 nell’anfiteatro del parco Miralfiore. Posto unico 5 euro e ingresso libero per gli under 6.

*Piazzale della Libertà contro l’abbandono estivo degli animali. Alle 21, l’appuntamento con "Vacanze insieme, amico cane", ideato e organizzato da Ettore Florio.

*Secondo torneo di cricket a Pesaro al Rugby Park, in via Scarpellini 22, dalle 9.30. L’iniziativa vedrà sfidarsi 7 squadre che provengono da diverse zone delle Marche.

*Ultima serata di festa del Basilico a Santa Veneranda. La serata si aprirà alle ore 19.30 con l’esibizione di tango argentino e intrattenimento per bambine e bambini. Alle 20.45 le barzellettiere Paolo Talevi mentre, alle 21, l’orchestra Terza Idea guiderà la serata danzante.

Fano

*Torrette di Fano ospita ’International Street Food in in piazza Largo Bellariva, dalle 18 alle 24.

Candelara

*Al giardino di San Francesco, nel Castello di Candelara, alle 21.15, presentazione del libro di Anna Rosa Basile: "Le mie visioni".

Aqualagna

*Summero 2023, "Suoni AlteMarche" concerto di acustica acusmatica III. Alle 9, all’abbazia di San Vincenzo al Furlo.

Carpegna

*Rof - Rosini Opera Festival."Una volta c’era un re". Concerto degli Allievi dell’accademia Rossiniana, alle 21 a Palazzo dei Principi. Ingresso gratuito.

Pieve di Cagna

*Ultimo giorno di Pieve Cagnis Bier Fest dalle 19.30.

Isola del Piano

*Monastero di Montebello alle 18.30, lo spettacolo “Semis – Storie di un potere invisibile” inscenato dalla compagnia teatrale Nouvelle Plague.