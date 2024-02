Goffredo Ferri responsabile sindacale

Cresce la rappresentanza sindacale di Confesercenti sul territorio provinciale: Goffredo Ferri, pesarese, operatore del commercio con esperienze anche nel settore della ristorazione e già presidente dei Commercianti di Baia Flaminia, assume il ruolo di responsabile sindacale dell’associazione per la città di Pesaro. "Abbiamo riconosciuto a Goffredo l’impegno e la vicinanza nei confronti della nostra Associazione e l’attenzione per i problemi delle categorie – commenta il direttore provinciale Confesercenti Alessandro Ligurgo- con questa nomina Confesercenti è ancora più vicina al territorio e alle imprese e prosegue nel percorso di rinnovamento avviato con la nuova direzione". "Affidiamo a Goffredo questo ruolo – spiega il direttore Confesercenti di Pesaro Davide Ippaso – convinti che la sua capacità di ‘fare squadra’ già evidente nelle iniziative e nei risultati conseguiti con i commercianti di Baia Flaminia, sia fondamentale per dare ai nostri associati una rappresentanza solida". "Assumo questo incarico con grande soddisfazione – spiega Ferri – felice di poter portare il mio contributo e la mia esperienza".