Gola del Furlo, lavori senza fine

Il Consigliere Regionale di Civici Marche Giacomo Rossi (foto) ha presentato una interrogazione a risposta immediata che sarà discussa nel prossimo consiglio regionale previsto per martedì 5 dicembre, per apprendere informazioni urgenti sullo stato dei lavori nel ponte all’uscita Galleria del Furlo direzione Fano.

"Sono mesi – spiega Rossi – che la Galleria del Furlo ed i tratti adiacenti sono interessati da lavori, non ultimi quelli che hanno comportato la chiusura di una corsia nella canna monti-mare e l’apposizione di un finto autovelox dissuasore all’uscita della Galleria per i lavori del ponte direzione Fano".

"Il finto autovelox dissuasore – continua l’esponente dei Civici Marche – determina spesso la formazione di code di auto all’interno della galleria oltre che improvvise e pericolosissime frenate che mettono a serio rischio la sicurezza degli automobilisti. Inoltre all’interno della galleria malgrado i ripetuti solleciti, non è ancora stata installata un’adeguata segnaletica luminosa d’emergenza. È per questo ho interrogato la Giunta per sapere da Anas spa quando finiranno i lavori nel ponte all’uscita della Galleria del Furlo direzione Fano e la consecutiva riapertura a due corsie della canna monti-mare. Sono intervenuto con questo strumento ispettivo anche perché la Struttura Territoriale Marche di Anas Spa, mi ha comunicato che intende essere contattata solo tramite il suo addetto stampa che tra l’altro, nel mio caso, non ha fornito le risposte richieste in tempi utili ai cittadini. Questa cosa – conclude il consigliere regionale Giacomo Rossi dei Civici Marche – ha dell’assurdo, sia nei confronti dei cittadini che di un rappresentante istituzionale, tanto più quando riguarda una società a partecipazione statale". Dopo l’interrogazione si presume che la risposta non tarderà ad arrivare, magari tramite quell’addetto stampa che è già nel “mirino“ di Rossi.

am. pi.