Goldengas, è una festa di popolo: "Ai campionati 19 nostre squadre"

Davvero una grande festa quella della Goldengas Pallacanestro Senigallia che venerdì sera si è ritrovata per la presentazione alla città a Casa San Benedetto, abitazione con ampio spazio verde nella campagna senigalliese, non lontano dal centro città, utilizzata come struttura di accoglienza dalla Caritas. Erano presenti centinaia di persone, visto che oltre alla presentazione della prima squadra, in gran parte rinnovata, vi è stata anche quella di tutto il settore giovanile, circa 250 ragazzi che parteciperanno ai vari campionati di categoria.

Inoltre, sono stati salutati tutti gli sponsor, c’è stata una riffa con premi per i tifosi e le famiglie e si sono iniziati a sottoscrivere i primi abbonamenti in vista del campionato che inizia domenica 28 con la trasferta di Recanati: sarà il 24° consecutivo in serie B nelle varie denominazioni, ora B Interregionale.

"Abbiamo voluto una festa di questo tipo per avvicinarci alla città coinvolgendo tutto il popolo biancorosso – sottolinea la presidente, Sonia Fileri – Abbiamo numeri importanti: ben 19 le squadre della nostra società che prenderanno parte ai campionati 2025-26. Oltre alla prima squadra in serie B Interregionale e a quelle in tutte le categorie giovanili, avremo due formazioni senior nei campionati regionali: una in Divisione Regionale 1 (l’ex serie D), l’altra in Divisione Regionale 2 (ex Promozione)".

Il general manager e vice-presidente Luigi Giacomelli, che in estate è diventato socio di maggioranza del club pur lasciando la presidenza a Fileri, aggiunge: "La Pallacanestro Senigallia è un tutt’uno: è importante per i ragazzi delle giovanili conoscere i giocatori della prima squadra perché un giorno in quella squadra potrebbero esserci anche loro e i grandi sono un riferimento. Ma è importante anche per la prima squadra conoscere e rapportarsi al movimento che c’è sotto, fatto da tanti ragazzi e tante squadre".

Un team in gran parte nuovo si diceva: non è nuovo Fabio Giampieri, senigalliese e riconfermato, ma per la prima volta capitano. Giampieri giocherà col numero 59, questi i numeri dei campagni: 1 David Sirri, 3 William Clementi, 6 Matteo Battisti, 9 Matteo Di Francesco, 10 Giovanni Sablich, 11 Ignacio Tourn, 13 Michelangelo Fabbri, 15 Filippo Cicconi Massi, 51 Diego Foglietti. Aggregati gli under del vivaio Nicolò Gentili, Leonardo Ferraro, Cristiano Cerioni, Alessandro Bomprezzi, Matteo Natalucci, Camilo Virelles.

Andrea Pongetti