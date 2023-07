Goldoni, il padrone della scena Due gemelli vittime dell’amore

MONTECALVO IN FOGLIA

Goldoni, il grande Carlo Goldoni, torna in piazza grazie al Festival #PIAZZE23, e lo fa oggi alle ore 21 a Montecalvo in Foglia, nella piazzetta della chiesa, portando in scena lo spettacolo “I Gemelli“ della Compagnie Romantica e CTU “Cesare Questa“, con Michele Pagliaroni, Emanuele Contadini, Erika Giacaleone, Alessandro Blasioli, Rebecca Bianchi e con la regìa di Carlo Boso.

Si tratta di un capolavoro del teatro degli equivoci tratto da “I due gemelli veneziani“ di Carlo Goldoni e i “Menecmi“ di Plauto. L’equivoco più vecchio del mondo portato in scena dal regista Carlo Boso, Maestro della Commedia dell’Arte e con cast giovanissimo e di grande livello. Preso per mano, il pubblico sarà guidato in un meccanismo comico pirotecnico, fatto di canti, danze, duelli di spada e lazzi di ogni tipo, per il più grande divertimento di tutta la famiglia. Tra tutti giganteggia Michele Pagliaroni, già studente dell’Università di Urbino e ora riferimento anche in Europa per le compagnie della Commedia dell’arte, grazie anche al suo apprezzatissimo festival “Urbino Teatro Urbano“. Pagliaroni, che ha anche scritto “Divinissimo“ dedicato a Raffaello, in questa commedia si sdoppia dal profondo dell’anima nei due gemelli goldoniani. Il pubblico mentre ride, coglie che in scena ci sono davvero due personaggi distinti; mentre la ragione ci nega che sia possibile, la fantasia invece vola e ci fa stare al gioco – riuscitissimo – che tutto sia la realtà evidente.

#PIAZZE è il festival diffuso di Urbino Teatro Urbano, ideato e organizzato per il territorio dell’entroterra della Provincia di Pesaro e Urbino dal CTU “Cesare Questa“, sostenuto da sponsor lungimiranti e attenti come la Bcc Metauro e varie imprese. Biglietti: 10 euro intero; 5 ridotto, gratis per Soci BCC Metauro.