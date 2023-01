Gonfiabili, il giudice civile stoppa il Comune

Ricordate i gonfiabili in fondo a viale Trieste? Da tre anni sono tristemente abbandonati e probabilmente inservibili nei magazzini di Pesaro Studi. Ora la Sunset srl che aveva preso la gestione del parco acquatico ha riconsegnato anche le chiavi al Comune. Non se ne parla più. Il problema è che dovrebbe ridare indietro 128mila euro di soldi pubblici, pari al costo dell’affitto fino ad ora. Ma non lo farà, malgrado l’ingiunzione di pagamento che ha ricevuto dal Comune chiamato a rispondere in solido di quei soldi di fronte al proprietario dei gonfiabili, ossia Pesaro parcheggi. E’ la società partecipata del Comune che ha acquistato il parco acquatico per girarlo ai privati per la gestione poi passata alla Sunset. Ora il legale di quest’ultima, l’avvocatessa Raffaella Benelli, che si oppone a pagare quella somma, svela: "Il giudice civile Flavia Mazzini ha accolto il nostro ricorso stabilendo che per le pretese creditizie maturate durante il covid, si debba passare obbligatoriamente davanti al mediatore prima di inviare l’ingiunzione di pagamento come ha fatto il Comune. Questo perché il covid ha annullato molte attività e dunque va fatta una attenta analisi della situazione senza considerare il mancato pagamento un’indempienza. Lo ha stabilito una recente normativa a cui ci siamo attenuti. Ora spetterà al Comune avviare la richiesta di mediazione. La Sunset non ha potuto rimanere aperta se non due mesi del 2020 e poi annullare tutto per il covid. Nel 2022 non ha potuto aprire perché l’attrezzatura non presentava più le caratteristiche giuste e di sicurezza per operare, essendo rimasta in un magazzino. Quindi, non pagheremo per ciò che il covid ha impedito di fare. Siamo consapevoli di dover versare un canone per il bar ma che non può superare i 10mila euro complessivi. Degli altri soldi, come l’affitto dell’attrezzatura, non se parla. Abbiamo riconsegnato tutto e potranno farne ciò che ritengono giusto. La Sunset è stata chiusa per tre anni e quindi la gestione ha fatto appena pari nel pagare il personale. Non è stata una brillante idea purtroppo quella dei gonfiabili a causa degli effetti del covid. Ora andremo in mediazione per far capire che il gestore non può assumersi l’onere di pagare l’affitto non avendo lavorato".

La "Sunset" ha chiesto al giudice civile di annullare la richiesta del Comune "perché irrituale e improcedibile" e dichiarare "non dovuta la somma di cui all’avviso di accertamento esecutivo contro il quale viene formulato ricorso". Il contratto d’affitto prevedeva che il gestore privato versasse al Comune 26mila euro l’anno a partire dal 2019 fino al 2022, denaro che il Comune avrebbe poi "restituito" a Pesaro Parcheggi. Mai visto un soldo.

ro.da.