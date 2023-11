Gonna in spugna e tema bucolico nella moda

Ordunque mi sembra di ricordare che abbiamo parlato dei capi in spugna. In particolare le gonne a salvietta che già da due anni, pardon, estati cercano di sfondare la membrana dei trend moda. Prima a lanciarla, penso per la linea Bains, Hermes. Molto chic. Poi la scorsa estate tanti altri marchi, fast fashion compreso. Ma in questo capitolo n2 non si erano limitati alla sola gonna ma erano andati oltre, aggiungendo un total look. E oggi chi ti rivedo andare sold out subito subissimo? Una gonna in spugna, o salvietta, marchiata Balenciaga. La gonna Towel unisex fa parte della collezione primavera 2024: non so se davvero sia terminata ma di sicuro è molto amata. In fondo la spugna non è la cosa che di più ci ricorda una coccola? Una carezza?

Ma vogliamo parlare del vero trend per gli accessori? Sicuramente questo è meno fluido della gonna a salvietta ma sicuramente divertente. I mollettoni fiorati per capelli ma non solo. Infatti il tema bucolico over è un trend anche per i choker e le spille. Un tocco folkloristico e florovivaistico in pieno inverno. I fiori come accessori mi fanno venire in mente Frida Kahlo con i loro colori ed il tocco esotico. E allora il libro di questa settimana è ‘Viva la vida!’ di Pino Cacucci. Un racconto a monologo in 80 pagine che l’artista messicana fa della sua vita, ripercorrendola tutta quando si trova verso la fine.

Lunedì sera ho ricevuto, a sorpresa da mio fratello, un regalo molto apprezzato. Entrambi amiamo i profumi e capita che ce li regaliamo a vicenda. Beh questo è fotonico. Immergetevi in un bagno caldo di agrumi che vengono subito stemperati dal pistacico e avvolti dall’ulivo. Una passeggiata in una giardino. In un orto botanico. Una gita tra Provenza e Liguria. Però con un ricordo di Sicilia.

Francesco Pierucci

