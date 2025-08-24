Civiltà contro cafonate
Massimo Pandolfi
Cronaca
Good Pesaro Sound, buona la prima: folla alla Palla per l'evento solidale
24 ago 2025
REDAZIONE PESARO
Un successo oltre le aspettative quello della prima serata di Good Pesaro Sound (Gps), il festival che ieri ha trasformato...

Il sindaco Andrea Biancani tra gli organizzatori di Good Pesaro Sound, che ha fatto ballare tutto il piazzale della Libertà

Un successo oltre le aspettative quello della prima serata di Good Pesaro Sound (Gps), il festival che ieri ha trasformato la Palla di Pomodoro in un grande palcoscenico a cielo aperto. Un fiume di giovani e famiglie ha animato il cuore del lungomare pesarese, regalando alla città un evento vibrante di energia, partecipazione e musica dal vivo. "È stata una bellissima serata, capace di segnare un nuovo legame tra il Comune e le giovani generazioni – ha sottolineato Riccardo Bernardi, capogruppo ’La Marcia in Più-Biancani sindaco’ –. Gps dimostra come, quando si sceglie di investire in spazi musicali, culturali e aggregativi dedicati ai giovani, i risultati non possano che essere eclatanti".

Bernardi ha rimarcato il lavoro del sindaco Andrea Biancani e della sua giunta, che hanno creduto con forza in un progetto pensato per intercettare le esigenze dei ragazzi ma capace allo stesso tempo di coinvolgere tutte le fasce d’età: "La serata ha visto la presenza di generazioni diverse, riunite in un unico appuntamento. È la conferma che si tratta di un evento davvero aperto a tutti". Determinante, secondo Bernardi, anche l’impegno dell’associazione Pesaro Donna Intelligente, fondata da Mattia Morganti ed Elia Pantaleoni: "Hanno raccolto la sfida di proporre a Pesaro qualcosa che mancava, costruendo un festival in sintonia con le attese dei giovani".

Un’iniziativa arricchita da un messaggio solidale: l’intero ricavato sarà infatti destinato alla riqualificazione del parco pubblico di Soria, davanti alla scuola Dante Alighieri. Un luogo vissuto quotidianamente da ragazze e ragazzi, che diventerà ancora più accogliente grazie al contributo di chi ieri ha partecipato al concerto. Il festival Gps non si ferma qui: appuntamento giovedì 28 agosto, dalle 22, con nuove esibizioni e lo stesso spirito di musica, socialità e solidarietà che ha caratterizzato l’esordio. Pesaro conferma così la sua vocazione di città che investe sui giovani e sa coniugare intrattenimento e impegno civico.

