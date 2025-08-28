Good Pesaro Sound. La Palla è dei giovani. Altra notte a tutta musica

Un colpo di luce, il mare che riflette i fari, il battito dei bassi che cresce come un cuore impazzito. Poi la Palla di Pomodoro che diventa il centro di un universo danzante, con centinaia di ragazzi a saltare all’unisono sotto il cielo d’agosto. Così è andata la prima notte di Good Pesaro Sound: musica, energia pura, la città che si ritrova giovane e vibrante fino all’una di notte. Stasera il festival gratuito torna in piazzale della Libertà con una nuova scarica di ritmo. Dieci dj pronti a prendersi la scena – Pale, Pippo dj, Lorenzo Pastore, Miriam Caliendi, Tambu, Adì Criss, Stefano Tomassini, Mr Jack ed Elion – per un viaggio sonoro che si preannuncia ancora più potente, un mosaico di stili e contaminazioni capace di accendere la piazza dal primo all’ultimo beat. Ognuno porterà il proprio linguaggio musicale: c’è chi mescola sonorità elettroniche e melodie pop, chi preferisce la techno più scura, chi gioca con house e contaminazioni urban.

C’è anche l’aspetto sociale: ogni drink preso ai food truck e ogni piatto scelto agli stand, infatti, diventano un contributo concreto, perché il 20% degli incassi servirà a riqualificare il parco di via Agostini, scelto direttamente dai cittadini attraverso un sondaggio pubblico. E non finisce qui: durante le serate è possibile anche lasciare donazioni libere, trasformando ogni gesto in un mattone di solidarietà. Dopo la seconda data di oggi, il festival vivrà il suo ultimo capitolo venerdì 5 settembre, sempre alla Palla di Pomodoro, con un gran finale che promette di chiudere in bellezza l’estate pesarese, in versione giovane.