Gorgolini: "Rilanciamo Terme e turismo"

È Massimiliano Gorgolini il sindaco che strappa Macerata Feltria al centrosinistra dopo trent’anni. Cinquant’anni, nato il 14 febbraio 1974, un diploma professionale, poi la leva militare e ufficiale nell’esercito per alcuni anni. Un periodo dipendente della Tim e dal 2000 agente della polizia stradale, dove tutt’ora riveste il ruolo di assistente capo coordinatore a Rimini. Un passato da calciatore nelle fila di Macerata, Sant’Angelo in Vado e Lunano. Oggi la passione maggiore sono le moto: è referente della delegazione di Rimini e Riccione del Motoclub Polizia di Stato. È sposato con Elena, di Carpegna.

Gorgolini, se l’aspettava di vincere?

"Sinceramente, no. È stata una grande sorpresa. Con la lista “Macerata Feltria Viva“ ci siamo impegnati tanto ma non ci aspettavamo la differenza di 86 voti che c’è stata. Immaginavamo una situazione più tendente alla parità".

E invece avete ribaltato i pronostici.

"Sì, non avevamo nemmeno pensato all’eventualità di un festeggiamento, tanto che abbiamo improvvisato con un giro di messaggi un brindisi in piazza alle 21 prendendo qualche tavolo e un po’ di bibite all’ultimo. Ma è stata una bella festa".

Da quando è nato l’impegno in politica?

"Sono stato consigliere di minoranza per due mandati, ma non lo ero in quest’ultima legislatura. Poi qualche mese fa è nata l’idea di una lista civica per impegnarci a cambiare Macerata. un bel gruppo che ha fatto la differenza".

Politicamente come vi ponete?

"Siamo solo civici. Nessuno di noi è iscritto ad alcun partito. Ci tengo a sottolinearlo".

Quindi la vostra non è una battaglia alla sinistra?

"No, vogliamo solo cambiare il nostro paese, e farlo riprendere da trent’anni di politiche che non hanno puntato né sul turismo, né sui giovani".

Su cosa punterete?

"Innanzitutto le terme. Sono state acquisite all’asta da cinque soci, tutti di Macerata. Noi cercheremo di sostenerli con ogni mezzo per farle ripartire. Vogliamo valorizzare la nostra sorgente nell’ottica di un turismo termale".

Ma la ricettività è pronta?

"Purtroppo no: un paio di alberghi c’erano ma sono chiusi. Ci sono solo pochi agriturismi. L’amministrazione precedente non se n’è mai curata. Sosterremo l’attività imprenditoriale che li faccia ripartire: sono fondamentali per la ripresa delle terme".

E i giovani?

"Ci abbiamo imperniato la campagna elettorale: sono la ripresa del paese, il carburante per farci ripartire".

Avete dei giovani in consiglio?

"Certo, un ragazzo del 1996 e uno del 2001".

Che rapporti ha con le associazioni?

"Buoni. E voglio creare sinergia con loro e tra loro, dalle realtà sportive alla Pro Loco, dall’Avis ad A7 per Andrea".

Coi comuni dell’entroterra?

"Ho sempre collaborato con tutti, in occasione di vari eventi del Motoclub. A Lunano ho passato l’infanzia, le altre realtà le conosco comunque bene. Ho già avuto messaggi di auguri da vari colleghi".

Il primo atto da sindaco?

"Credo sia giusto innanzitutto comprendere la situazione che eredito, sia a livello economico che di programmi. E questo weekend avremo l’evento “Summer Break“ al campo sportivo: ci sarò".

Giovanni Volponi