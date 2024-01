Gorini è vicecampionessa europea

L’anno 2024 del brazilian jiu jitsu parte subito con l’evento continentale più importante, e la De La Riva Pesaro si fa trovare pronta con la sua atleta Manuela Gorini. La cornice è quella di Parigi, in cui si svolge il campionato europeo IBJJF, la principale organizzazione mondiale di Brazilian jiu jitsu. Manuela Gorini, reduce da una notevole serie di successi ottenuti nel 2023, partecipa sabato 20 gennaio alla competizione nelle cinture bianche, pesi medi. Nonostante la prima esperienza in una rassegna di tale calibro, si fa trovare pronta: vince il primo incontro per finalizzazione tramite strangolamento dopo aver mantenuto saldamente il controllo dell’avversaria per tutta la durata della contesa. Nella finalissima per l’oro, complice anche la tensione accumulata, non riesce a ripetere il successo e si deve arrendere alla cipriota Tsarkova, portando a casa il secondo gradino del podio ed il titolo di vicecampionessa europea. Un risultato di notevole caratura, in continuità con le vittorie riportate in particolare nella seconda parte del 2023.