Gospel, il coro di Jennifer Ingram in concerto il 27 sera al “Rossini“

Le suggestive atmosfere dei canti gospel accompagnano le feste di fine anno donando al pubblico un’esperienza unica. Divenuta una piacevole e attesa tradizione, il 27 dicembre, alle ore 21, al Teatro Rossini di Pesaro il cartellone di Playlist Pesaro, rassegna che torna nella Città Creativa Unesco per la Musica per la decima edizione su iniziativa del Comune di Pesaro e dell’Amat, offre una invitante anteprima del programma, che sarà presentato a breve, con The voices of Victory. Perfect Harmony è un affare di famiglia, creato nel 1992 da Jennifer Ingram, con le talentuose figlie Nicole e Chrystal, viene completato da Christian Spirit Taylor, marito di Niki, in veste di pianista.

Ispiratosi ai gruppi di cantanti femminili come le Clark Sisters, The Pace Sisters En Vogue, SWV, Mary Mary e altri, sul piano "filosofico" e religioso, questo gruppo intende ricreare in musica la perfetta armonia che dovrebbe regnare quando ciascuno vive e si esprime in accordo alla sue capacità e nel rispetto delle caratteristiche dell’altro. Dopo aver condiviso il palco con celebrità del gospel e della musica rock pop, è stata l’apparizione al celebre programma televisivo “Celebration of Gospel“ ad aver dato loro l’occasione di pubblicare il loro primo disco The next level. Questo lavoro, oltre a dare al gruppo occasione per concerti, apparizioni radio e TV è valso il premio al South Florida Gospel Music Awards come Best new gospel group of the year, Best gospel trio e Best new artist. Biglietto posto unico numerato intero euro 20, ridotto euro 15, loggione euro 10. Biglietteria presso Teatro Rossini 0721 387621.

l. d.