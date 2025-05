Gostoli: "Recuperate l’iniziativa culturale del Teatro della Scuola"

Fabio Gostoli, ex vicesindaco vadese, chiede il recupero di una iniziativa culturale che negli anni passati aveva avuto un grande successo, la rassegna teatrale provinciale "Il Teatro della Scuola". "Ogni anno - ricorda Gostoli - questo progetto era un appuntamento atteso e sentito, un successo che si rinnovava grazie all’entusiasmo di studenti, insegnanti e famiglie. Era la prova concreta che quando la politica si mette al servizio della scuola, può fare davvero la differenza. Negli anni in cui ho seguito da vicino questo progetto, ho visto come il teatro sia stato capace di unire culture, di abbattere barriere, di includere anche i ragazzi più fragili o con disabilità. Tutto questo è stato possibile grazie a una rete di istituzioni che hanno saputo lavorare insieme: la Provincia, i Comuni, la Comunità Montana dell’Alto e Medio Metauro, tutte le scuole coinvolte". Da qui nasce il suo appello: "Oggi sento la responsabilità e il dovere di rivolgermi direttamente al sindaco Stefano Parri, che è anche Presidente dell’Unione Montana: il progetto "Il Teatro della Scuola" va rilanciato. Va ritirato fuori dal cassetto, rinnovato nella sua forza e nei suoi contenuti. Bisogna trovare i finanziamenti giusti, investire le risorse necessarie, perché questo progetto è fondamentale per l’integrazione, per la crescita culturale, sociale e umana dei nostri ragazzi e non solo".

Andrea Angelini