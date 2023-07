Gradara, che spettacolo Doppio compleanno nel nome del Castello

Doppio compleanno a Gradara: "Assedio al castello" e "The magic castle" festeggiano la decima edizione e presentano in Regione le novità per il 2023. Con un ritorno atteso da cinque anni, l’Assedio, organizzato da "Gradara innova" e dal Comune, farà fare al borgo – tra 22 e 23 luglio – un tuffo nel 1446, riportandolo a quando le armate dei da Montefeltro e degli Sforza tentarono invano di entrare in città. Il Rinascimento rivivrà grazie a scene di vita ricostruite con rigore, balli di corte, accampamenti, un esercito di oltre 200 figuranti e associazioni da cinque regioni e da San Marino. Tra loro, tutti i gruppi del territorio: Corpo di guardia di Gradara, Corte Malatestiana e Mangiafuoco di Gradara, Arcieri della Spiga, l’Aps La Fabula Saltica Danze Storiche, WKO-ADA e il Coro "San Giuseppe". La battaglia sarà rievocata sabato, alle 21 (biglietti su www.liveticket.it o in loco, ai cancelli della città), accompagnata da brani del XV Secolo eseguiti da un’orchestra e dal più grande spettacolo di fuochi d’artificio al mondo a essere realizzato sulle mura di un castello medievale. A seguire, "Assedio fest", con due band e un dj set. Domenica di iniziative gratuite, a partire dalle 18, con animazioni, cortei e spettacoli, mentre alle 19.30, nella Rocca, si presenterà il libro "Roberto Sanseverino, condottiero del Rinascimento italiano tra arte militare e politica", di Eugenio Larosa. Alle seguire, lettura recitata del canto V dell’Inferno e presentazione del libro "A superar lo Inferno", di Simone Terreni. Alle 21, nelle vie del borgo ci sarà un appuntamento della rassegna "Musicae Amoeni Loci - Festival di Musica Antica", diretto da Willem Peerik.

Spettacoli dal tramonto a mezzanotte tra il 6 e il 9 agosto, con The magic castle, diretto da Marcello Franca e organizzato dalla Pro Loco Gradara, con il patrocinio comunale. Tra i tanti ospiti internazionali, gli olandesi Close-Act Theater, presenti sin dalla prima edizione, mentre torneranno i Saurus, giganteschi draghi preistorici, e l’acrobata ucraino Sergey Timofeev. Prima volta per i danzatori di Negma Dance Group, finalisti di Italia’s Got Talent 2021, con uno show in stile musical di Bollywood. Programma su www.themagiccastle.it, prevendite su www.liveticket.itthemagiccastle. Ieri la presentazione in Regione: mentre il presidente della Regione, Francesco Acquaroli, ritiene che queste due manifestazioni "siano fondamentali opportunità di promozione culturale e turistica", l’assessore regionale alla Cultura, Chiara Biondi, ha sottolineato che "rievocazioni come l’Assedio al castello offrano l’opportunità di riscoprire Gradara ed eventi come The magic castle richiamino ogni estate un pubblico numerosissimo". Nicola Petricca