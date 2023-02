"Gradara d’Amare": tre giorni dedicati alle coppie

Gradara torna a essere capitale dell’amore per tre giorni dedicati interamente alle coppie. Il magnifico borgo si prepara a ospitare eventi, spettacoli e momenti unici in occasione di San Valentino, pensando a una densa programmazione per domenica 12, lunedì 13 e martedì 14 febbraio. La festa degli innamorati non si spegnerà in un unico giorno, e ciò che la Pro Loco ha pensato per i visitatori è un’esperienza ricca di emozioni. L’evento "Gradara d’Amare" accoglierà gli ospiti nei vicoli di uno dei borghi più belli d’Italia, cornice della passione e dell’amore di Paolo e Francesca. Si inizia con i tour romantici per le vie del borgo, percorsi a tema guidati da accompagnatori speciali, e le visite guidate alla rocca, su prenotazione, alle 10.30 e 11.30 al mattino e alle 16 e 17.30 nel pomeriggio. Tra gli allestimenti già predisposti per le vie di Gradara, gli innamorati scopriranno il pozzo dei pensieri d’amore, dove le coppie potranno lasciare il proprio messaggio partecipando all’estrazione di una cena romantica per due, per poi suggellare il sentimento firmando il registro d’amore o scattandosi una foto nella postazione dedicata al selfie dell’amore.

Tra gli eventi da non perdere c’è la sfilata del corteo storico nel borgo e lo spettacolo di tamburi e mangiafuoco, in programma per domenica. Poi la festa si sposterà al teatro comunale, alle ore 17, per lo spettacolo "Dell’amore, della parola e di altri tormenti", a cura di Amat (biglietti acquistabili online). Lunedì e martedì sarà possibile fare un tour del borgo con il performer teatrale CantAmore, mentre nei due pomeriggi il teatro si animerà con due spettacoli di burlesque. Lunedì andranno in scena la grinta e raffinatezza di Freaky Candy, mentre il martedì l’eleganza e il romanticismo di Elise EN, alle 16 e alle 18 su prenotazione. Dalle 16 alle 20, nell’atrio del teatro, si potranno anche degustare vini del territorio presentati dall’Associazione Italiana Sommelier di Pesaro. Nella serata di San Valentino si concluderà in bellezza "Gradara d’Amare" con il trio musicale Bianch’Ottoni Microband, che accompagnerà il tramontare del sole regalando un’atmosfera magica.

lu. ard.