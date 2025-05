Gradara è la capitale del gioco. Subbuteo, percorsi e tanto altro

Tutti in piazza per giocare. In occasione della Giornata mondiale del gioco che ricorre il 28 maggio, il comune Gradara organizza una giornata interamente dedicata alle attività ludiche. Domani dalle 15 alle 18 il centro del borgo e le sue vie si trasformeranno in una vera e propria ‘città del gioco’, una ludoteca a cielo aperto, con iniziative per tutte le età.

Un appuntamento all’insegna del divertimento e della socialità che rappresenta la fase conclusiva del progetto 7/14 GradLab Benessere in Famiglia, finanziato dal dipartimento per le Politiche della famiglia della presidenza del consiglio dei Ministri e co-finanziato dal comune di Gradara, durato un intero anno, a partire da maggio 2024, durante il quale sono state coinvolte le associazioni e le famiglie del territorio. "E stato un anno impegnativo ma ricco di soddisfazioni – sostiene l’assessora al gioco e alle politiche educative e sociali Angela Bulzinetti - . Lo sport, l’arte, il teatro, le attività manuali e artigianali e, ovviamente il gioco, sono stati d’ispirazione per creare occasioni di condivisione e confronto, per approfondire tematiche importanti e fornire strumenti educativi di supporto alla genitorialità. Il gioco non è solo intrattenimento e svago ma è soprattutto strumento di educazione, formazione e inclusione e come tale deve essere valorizzato".

Nel corso dell’anno le famiglie di Gradara sono state al centro di una programmazione che ha affrontato vari aspetti dell’educazione e delle relazioni all’interno dei nuclei famigliari, con iniziative che hanno spaziato dalla prevenzione verso i rischi nel mondo digitale, al bullismo e cyberbullismo, alla formazione di una cultura del rispetto e dell’inclusione, fino alla tutela dell’ambiente. Domani, invece, la giornata sarà fatta per giocare: si spazierà dall’area per riscoprire il piacere del gioco all’aperto con ScomBussolo, alle postazioni di Subbuteo, il celebre gioco da tavolo che simula il calcio, al maxi Gioco dell’Oca ‘Agiamo l’Agenda’ di Riù Ludoteca del Riuso, un percorso a grandezza naturale che permetterà ai partecipanti di apprendere, divertendosi, i principi dell’Agenda 2030. Non mancheranno spazi gioco per adolescenti e ragazzi a cura di Gigra - Giovani Gradara e Coop Labirinto e laboratori creativi per i più piccoli, dai 5 ai 10 anni, ideati dal centro per le Famiglie di Pesaro, Gradara e Gabicce Mare. Ingresso libero al borgo e a tutte le iniziative in programma.

b. g.