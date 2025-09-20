‘Gradara Ludens’ scalda i motori. Il fine settimana sarà uno spasso

Ogni suo angolo offre una buona occasione per giocare: dal plastico dell’assedio di Gradara agli aquiloni e ai trampolieri nei giardini del Castello, dai war-games e alle letture nei boschi. Per due giorni, oggi e domani, il borgo si trasforma in un grande palcoscenico a cielo aperto. Ad animare le vie, la nuova edizione di ‘Gradara ludens’, il primo festival italiano dedicato al gioco, nato proprio qui nel 1990. Un appuntamento che è tanto di più di un’offerta di divertimento. Negli anni il festival ha saputo diventare infatti anche uno spazio di approfondimento di spessore culturale sui temi che riguardano il valore del gioco come bene comune e come strumento di incontro, di comunità e di memoria condivisa.

Il programma darà spazio ai giochi cooperativi e di strada del ‘Ludocamper’ di ZioLudovico, ai giochi in legno e allo scivolo della rocca con Scombussolo, ai laboratori curati dalle librerie e dagli editori Libro Tira Libro, Sabir, Artebambini e Fantomars. E ancora sarà possibile assistere alle esibizioni del GiocoCirco di Pavia, alle installazioni di ReMida Bologna Terre d’Acqua e scoprire le invenzioni di Ingegneria del Buon Sollazzo e gli spazi di Play on Tour con dimostrazioni e tornei. Il cuore culturale del festival batterà invece al teatro di Palazzo Rubini con la rassegna ‘Anno Giocato’, moderata da Andrea Angiolino e Anna Benedetto. Un ciclo di incontri in cui verranno presentate e discusse le novità ludiche insieme a studiosi, autori e appassionati, un’occasione per riflettere su come il gioco possa raccontare la storia, la società e i territori.

Tra gli ospiti: Anna Maria Venera (Università di Torino) che parlerà dello stupore e della meraviglia del collezionismo e del gioco, Elena Musci (Università di Matera) su memoria e diritti attraverso il gioco, Chicca Cosentino (Radici – Piccolo Museo della Natura di Palermo), con i suoi giochi ecologici per la terra. Accanto a loro, i game designer italiani Paolo Mori, con le dimostrazioni e le letture dai suoi ultimi lavori, e Andrea "Tupac" Mollica, che accompagnerà il pubblico nella scrittura di avventure per giochi di ruolo. Domani alle 17.30 si terrà invece l’appuntamento più atteso del festival: la cerimonia dei ‘Premi Gradara Ludens’, il tributo a chi ha lasciato un segno nel panorama ludico e culturale. Quest’anno i riconoscimenti vanno a Walter Obert, autore di giochi e divulgatore, fondatore di Ideag, rete e meeting italiano dei game designer, a Furio Honsell, matematico, docente universitario e divulgatore scientifico, in particolare di giochi matematici e a Save the Children, l’organizzazione internazionale che lotta per salvare i bambini a rischio, impegnata dal 1973 in Cisgiordania e a Gaza.

Beatrice Grasselli