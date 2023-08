’Gradara Magic Castle’, che festa Draghi e acrobati assaltano il borgo

L’Antico borgo di Gradara si prepara a diventare magico per il decimo anno.

Torna "The Magic Castle Gradara": una festa che trasformerà Gradara, per quattro giorni, in un luogo magico. Da domenica 6 a mercoledì 9 agosto vi aspetteranno spettacoli dal tramonto a mezzanotte e, per festeggiare al meglio il decennale, ritornano a The Magic Castle Gradara alcuni degli artisti che, negli anni, hanno fatto affezionare il pubblico a questa manifestazione insieme a tante novità.

Spicca la presenza della compagnia olandese Close-Act Theatre che ha accompagnato l’evento sin dalla prima edizione: tornano a grande richiesta i loro Saurus, giganteschi draghi preistorici che incedono tra il pubblico. Ritorna anche l’acrobata ucraino Sergey Timofeev diplomato all’Accademia di Varieta` ed Arti circensi di Kiev. Dalla Francia arrivano i Moz Drums con The Lighted Drummers – un gruppo di batteristi scintillanti - e The Mirrors, personaggi coperti da centinaia di specchi. Dall’Egitto arriva Emad Selim con la sua affascinante Danza Sufi ricca di piroette e colori. Viene dall’Argentina Vero´nica Gonza´lez con il Teatro dei Piedi e le sue storie poetiche. Dall’Austria ritorna il mago del body painting Johannes Stoetter con il suo Camaleonte Gigante. Torna anche la compagnia eVolution Dance Theater con la sua fusione innovativa di danza, acrobazia e illusione. Sono italiani i danzatori di Negma Dance Group, finalisti di Italia’s Got Talent, che per la prima volta portano a Gradara il loro Show in stile Musical di Bollywood, la danza del cinema indiano, emozionante e travolgente.

"The Magic Castle Gradara, estate dopo estate, è diventato un appuntamento imperdibile per tantissime famiglie, italiane e straniere, molte delle quali ritornano ad ogni edizione – spiega Il direttore artistico Marcello Franca -. Infatti, il nostro è un pubblico affezionato che torna volentieri sia scoprire sempre nuovi artisti, sia per rivivere la speciale atmosfera che sa regalare questo splendido borgo".

Le prevendite dei biglietti sono acquistabili su: www.liveticket.it ad un costo di 14 euro più 1.40 euro di prevendita (dai 16 anni in poi).

Per i bambini sono previsti biglietti ridotti da 12 euro più 1.40 euro di prevendita (da 5 ai 15 anni). Sotto i 5 anni il biglietto è gratuito, da ritirare direttamente in loco alla cassa. Per i primi 100 biglietti, prezzo speciale di 11 euro.