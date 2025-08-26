Gradara, oasi sostenibile. Arianna Denti sventola la bandiera ambientale

Il comune di Gradara si candida a diventare un laboratorio di sostenibilità e di economia circolare. A sventolare la bandiera a sostegno di scelte efficaci soprattutto in merito alle politiche di raccolta differenziata e di riduzione dei rifiuti, è l’assessora all’Ambiente di Gradara Arianna Denti, che l’altro giorno in un locale ai piedi del borgo storico ha presentato la sua candidatura alle elezioni regionali del 28 e 29 settembre all’interno della lista di Alleanza Verdi e Sinistra (Avs).

A benedire la corsa politica, il suo sindaco Filippo Gasperi e il coordinatore nazionale di Italia in Comune Alessio Pascucci, con lei alla presentazione. Accanto anche l’altro candidato al consiglio regionale con Avs e attualmente consigliere comunale di Urbino, Gianluca Carrabs. Ad unire come filo conduttore gli interventi dei partecipanti, sono stati i risultati raggiunti dal comune di Gradara in termini di riduzione dei rifiuti in seguito all’introduzione del metodo di raccolta porta a porta. Dai dati presentati da sindaco e assessore emerge il raggiungimento dell’89% di raccolta differenziata e la riduzione dei rifiuti prodotti da 380 kg procapite agli attuali 68, numeri ottimi per quanto riguarda il rispetto degli obiettivi sia regionali che nazionali in materia.

"I risultati ottenuti parlano da soli – ha commentato il coordinatore di Italia in Comune, Alessio Pascucci -. I cittadini sono gli stessi, ma sono state fatte le scelte giuste. E fare le cose giuste è molto diverso dal fare le cose popolari. Portare una comunità a compiere uno sforzo civico quotidiano è un obiettivo importante ed estremamente difficile". La candidatura di Arianna Denti accanto a quella di Carrabs, uno dei protagonisti della battaglia contro la discarica di Riceci, si accredita così a diventare all’interno dell’ampia coalizione di centrosinistra che sostiene l’europarlamentare Matteo Ricci, il pungolo verso una politica più radicale nella gestione dei rifiuti e nella transizione ecologica.

"Per trasformare l’esperienza di Gradara in politica strutturale serve però un passo ulteriore. Nuovi impianti e una visione regionale che faccia dell’economia circolare un pilastro di sviluppo – ha proseguito Pascucci -. È su questa sfida che la candidatura di Arianna Denti si inserisce come voce autorevole e necessaria". Il programma di Avs propone anche un nuovo modello di sviluppo fondato sul benessere ecosostenibile, che intreccia crescita economica e tutela ambientale, con la proposta di un salario minimo regionale di 9 euro l’ora, accanto all’attuazione di proposte di economia circolare e di transizione verde.