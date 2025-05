Gradara on the beach: tutto pronto per la stagione

Gli ombrelloni sono già al loro posto: la spiaggia del comune di Gradara è pronta per l’avvio della stagione. Per il bagno 1 di Gabicce, diventato lo sbocco sul mare del comune nell’entroterra noto ai più per la sua bellissima Rocca, è previsto nei prossimi mesi un progetto di promozione del territorio e di uso della spiaggia aperto alla comunità. Nell’ambito della trattativa tra la partecipata del Comune, Gradara Innova e i titolari della concessione è stato raggiunto un accordo per l’affitto annuale della spiaggia. Gradara, con i suoi progetti, atterrerà così sulla costa per dare vita a un nuovo ufficio informazioni direttamente sulla spiaggia: un importante investimento d’immagine, secondo il presidente di Gradara Innova Federico Mammarella, che consentirà al Comune e alla sua Rocca di non essere più solo un riferimento per il Medioevo, ma anche di assumere un ruolo strategico per la promozione turistica del territorio. Dei sessanta ombrelloni, cinque saranno destinati alle associazioni locali. Gli altri potranno essere affittati dai gradaresi con uno sconto del 15%.