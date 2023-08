Gradara Wine Passion per scoprire il meglio della produzione vinicola

La passione per il vino si accende oggi a Gradara: oltre venticinque cantine marchigiane e romagnole, popoleranno le vie principali del borgo tracciando un percorso ideale ispirato alla vite, simbolo di tenacia e resilienza. Un evento enogastronomico organizzato da Gradara Innova e Connubio di Vino, in collaborazione con il Comune; un omaggio entusiasta ai vignaioli depositari di un sapere antico che si rinnova ad ogni calice. Un’occasione per conoscere le storie e i racconti dietro ad ogni etichetta e la possibilità di acquistare i vini dai banchi d’assaggio. "Siamo entusiasti del ritorno di Gradara Wine Passion, un evento enogastronomico che si svolge nelle vie del nostro borgo offrendo l’opportunità di immergersi in un’atmosfera unica – afferma il vicesindaco di Gradara, Thomas Lenti –. Sarà l’occasione per degustare vini pregiati e per scoprire i sapori della cucina tradizionale. L’evento sarà arricchito da intrattenimenti con musica dal vivo e momenti di convivialità".

La degustazione andrà dalle 19 alle 24. Il kit degustazione a 15 euro include sei assaggi, un calice e una tasca porta calice.

Luigi Diotalevi