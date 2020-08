Martedì primo settembre alle 9 in municipio verranno aperte le offerte delle ditte che hanno partecipato alla gara per l’appalto dei lavori di risanamento conservativo dello stadio "Mancini", primo stralcio, per un importo totale a base d’asta di 634.897,43 euro. Si conoscerà così l’impresa che verrà incaricata della realizzazione...

Martedì primo settembre alle 9 in municipio verranno aperte le offerte delle ditte che hanno partecipato alla gara per l’appalto dei lavori di risanamento conservativo dello stadio "Mancini", primo stralcio, per un importo totale a base d’asta di 634.897,43 euro. Si conoscerà così l’impresa che verrà incaricata della realizzazione del nuovo impianto di illuminazione e della demolizione e ricostruzione di una parte del settore "Gradinata", quello sul lato opposto alla Tribuna Centrale per intenderci, che dovrà essere riservato ai tifosi ospiti.

Il progetto architettonico e strutturale, redatto dallo studio ingegneristico e geologico Diego Talozzi di Urbania, infatti prevede il ripristino della tribuna, all’inizio solo per una metà, che era stata dichiarata inagibile due anni fa (in foto la vecchia tribuna Gradinata inagibile e da abbattere e vecchi pali di illuminazione da sostituire) e che aveva costretto l’Amministrazione comunale a installare in via provvisoria due tribunette in tubi innocenti per i tifosi delle squadre avversarie e per gli sportivi fanesi della zona "Prato". Non è escluso che con i risparmi della gara e le altre somme a disposizione che ammontano a circa 165mila euro il Comune non decida anche di completare i lavori.

Per quanto riguarda invece l’impianto di illuminazione questo verrà realizzato ex novo con quattro nuove torri-faro e fintanto che non saranno ultimati i lavori, resterà in funzione il vecchio impianto. Secondo il crono-programma tutto l’intervento, coordinato dal responsabile del procedimento del Settore Lavori pubblici del Comune di Fano ingegner Federico Fabbri, dovrebbe concludersi nella prima settimana di dicembre.