Graffia le parti intime del marito, lui la denuncia per lesioni e si separa

A processo per aver graffiato il marito nelle parti intime durante una lite, alla fine evita la condanna per lesioni. La coppia di due 50enni pesaresi, che nel frattempo ha divorziato, ha raggiunto un accordo economico su quelle ferite a cui i sanitari avevano riconosciuto 10 giorni di prognosi. Così il marito, ora ex, ha deciso di chiudere il conto penale con la remissione della querela.

E il giudice ha dichiarato sentenza di non doversi procedere contro l’imputata (che era anche accusata di violenza privata per aver strappato il telefonino dalle mani del coniuge). Un rapporto molto conflittuale quello tra i due pesaresi, che in quell’occasione, era sfociato nella violenza. Ad avere la peggio era stato l’uomo. Tra i testimoni, c’era stata anche una donna che frequentava la casa della coppia, la quale aveva riferito che anche l’imputata quel giorno aveva lividi sul braccio. Aveva aggiunto che il marito era spesso prepotente con lei.

Fatto sta che dopo quell’aggressione sotto la cintura, l’uomo aveva deciso di trascinare la moglie in tribunale. Durante il divorzio, tra avere e dare, si vede che hanno messo sulla bilancia anche la voce su quei graffi intimi. E lui (assistito dagli avvocati Andrea Floriani e Giovanni Canducci) ha rimesso la querela. La donna quindi, che è stata difesa dagli avvocati Andrea Bianchi e Nicola Baiocchi, ha evitato la condanna. e. ros.