Grafica, arte, natura e tecnologia in mostra

Doppia inaugurazione, ai Musei Civici di Pesaro, ieri sera alle 18: sono state presentate, infatti, le nuove mostre che accompagneranno le visite dei turisti sotto Natale ed apriranno le porte di Pesaro 2024.

Queste mostre sono "L’unica immagine possibile (d’après un Florilegio)" di Matteo Fato e a cura di Simone Ciglia, che sarà ospitata nella Project Room, mentre nell’ammezzato si potrà ammirare "Una questione di spazio" di Leonardo Petrucci con la cura di Marcello Smarrelli: "La sala del piano terra di Palazzo Mosca, appena denominata ‘Project Room’, accoglie la mostra di Fato, il quale ha già avuto un importante progetto in Pescheria – spiega Smarrelli –. Questa volta è un lavoro inedito, la sua prima mostra di grafica, ed è interessante perché Fato insegna proprio questa materia da tanti anni all’Accademia di Urbino. Per lui la grafica è un modo per studiare gli artisti che ama, fra l’altro stiamo parlando di artisti marchigiani. Nell’ammezzato, invece, la mostra che chiude il 2023 e apre il 2024 e che dunque troveranno i primi visitatori di Pesaro Capitale. Il filo conduttore? Arte, natura e tecnologia. A rappresentare perfettamente questa triade, l’artista Leonardo Petrucci, il quale presenta un lavoro di 10 anni di ricerca attorno a temi come l’astrologia, la geometria sacra, tutte materie parascientifiche, le quali andranno a scontrarsi, poi, con la loro controparte scientifica, quindi con l’astronomia o la matematica". Spiega l’artista Petrucci: "Sicuramente c’è il mio interesse verso l’astronomia, dunque lo spazio fisico, e verso il rapporto tra alchimia e astronomia, sempre esistito anche per gli antichi. Durante l’Illuminismo, poi, si è creata scissione che con il mio lavoro vorrei ricongiungere. Inoltre, "Una questione di spazio", è il continuo di una mia vecchia mostra, chiamata "Once Upon a Time", quindi tempo e spazio. Mi piaceva l’idea di continuare il discorso completandolo con l’altra faccia della medaglia: sono due dimensioni inscindibili e mi piace pensare la mostra di Pesaro come completamento di un percorso. Voglio parlare della vita come elemento sacro, sia come vita in arrivo dallo spazio ma anche come vita che se ne va dal nostro pianeta".

al. zaf.