Gran festa per le "nozz’ del porch’". Ma questa civiltà è ormai sparita

Lucerna

L’approssimarsi delle feste natalizie un tempo coincideva con un rito antichissimo: la macellazione del maiale, risalente all’età del bronzo, ovvero 3mila anni fa. Nelle case dei contadini della Valmetauro l’atmosfera si caricava di festa già dal giorno prima, per grandi e piccoli: nel giro di qualche giorno la dispensa sarebbe finalmente tornata piena! Una volta individuate le condizioni propizie (la luna calante e un clima freddo e asciutto) si preparava tutto l’occorrente e, se non c’era un esperto in famiglia, si chiamava il macellaio (el masatòr).

Gli attrezzi principali li portava lui, di solito custoditi gelosamente in una cassettina: un coltello dalla lama lunga e affilata (lo scannatoio), altri coltelli di foggia diversa, una piccola scure e un martello. Preparata la barossa, una cassa di legno che fungeva da conca durante l’uccisione, il macellaio, assistito dagli uomini di casa (la massaia stava in disparte) entrava nel porcile e trascinava il maiale per il muso fino alla barossa, dove veniva rovesciato pancia in su, tenuto fermo dagli aiutanti e ucciso con un colpo netto dello scannatoio sotto la gola. Terminata questa tremenda fase, che il gruppo cercava di sdrammatizzare con battute e atteggiamenti festosi, si raccoglieva il sangue in un contenitore, per poi farne due dolci: il sanguinaccio e il miaggio. Dunque si passava a un lavaggio accurato della bestia con acqua calda, specie nelle parti più sporche e difficili come orecchie, testa e zampe. Ci si spostava quindi al chiuso. Il macellaio iniziava a separare la lingua dalla trachea e la vescica dalle interiora.

Le operazioni continuavano con la separazione del fegato, della coratella e di piccoli ritagli di carne; questi pezzetti si consumavano la sera stessa nella prima cena del maiale, chiamata la padléta, alla quale prendevano parte tutti gli aiutanti. Mentre il macellaio si dedicava alla separazione delle interiora c’era chi trattava la vescica immergendola in acqua calda e gonfiandola poco a poco, per ricavarne un recipiente adatto a conservarvi lo strutto. L’intestino era tagliato in lunghe strisce, girato come un calzino su sé stesso e poi lavato nell’acqua gelida del fiume.

Il suo trattamento terminava di nuovo in casa, dove veniva messo a bagno per una giornata intera in acqua e aceto, per togliere definitivamente gli odori sgradevoli. Le operazioni della prima giornata terminavano riponendo le due pacche, le due metà del maiale, ad asciugare in un magazzino ben arieggiato per uno o più giorni.

Quando le pacche erano pronte, si portavano in cucina per fé le carni, ovvero per trattarle. Si iniziava dalla separazione del grasso interno per preparare lo strutto (el distrutt), che veniva sciolto in un caldaio posto sulla stufa, filtrato attraverso un telo di lino, e infine versato ancora caldo nella vescica preparata in precedenza.

Dalla preparazione dello strutto si ottengono anche i ciccioli, piccoli pezzetti di carne che restano intrappolati nel telo di lino e che, una volta fritti, si potevano mangiare da soli o usare nella crescia coi ciccioli. Le fasi di preparazione delle carni continuavano poi con la sezionatura delle parti più importanti: per prime si separavano le guance dalla testa, ottenendo le golette; seguiva la separazione delle costole o costarelle; si asportavano successivamente le fasce muscolari della schiena con le quali si preparavano tre lonze (o lombetti).

Ma l’operazione più importante della giornata era il taglio e la salatura dei prosciutti: sia quelli posteriori, più pregiati, che quelli anteriori, più complicati da ottenere a causa della necessaria asportazione delle due scapole. Ultima ad essere preparata era la pancetta, che si ottiene arrotolando le carni che si trovano tra le costole e il lardo della pancia. In cucina era tutto un lavorio, ma l’operazione più delicata era la scelta delle carni da macinare e insaccare per preparare i salami, le salsicce e i cotechini. Un tempo queste carni si macinavano a mano con la mannaia, mentre già negli anni ’70 si impiegava un tritacarne industriale. I salami si preparano con carni magre, arricchite da tocchetti di grasso mescolati a chicchi di pepe; si insaccavano per primi per evitare che le carni ricche di sangue contaminino il tritacarne, compromettendone la conservazione. Le salsicce si insaccavano nei budelli del maiale o – se non ve ne erano in abbondanza – utilizzandone altri di cavallo o di pecora; le salsicce che andavano al padrone del podere si preparavano con 30 grammi di sale per chilo di carne, mentre quelle del mezzadro si facevano con 33 grammi di sale per chilo, più saporite; mentre il pepe era a seconda dei gusti e dell’esperienza del macellaio. Durante la preparazione delle salsicce bisognava fare attenzione a spingere l’impasto dentro il budello in modo omogeneo per evitare grandezze diverse e vuoti d’aria. A volte, quando avanzava qualche budello, lo si salava e condiva con rosmarino e finocchio selvatico, e si metteva a essiccare sotto la cappa del camino.

In Urbania questi budelli li chiamano i buzicchi o ciambudicchi: appena secchi si dividevano in pezzi e si cuocevano sulla graticola; se diventavano troppo secchi e immangiabili si usavano come laccetti per gli scarponi. Le ultime carni ad essere macinate, per non infettare gli altri prodotti, erano il fegato e il polmone. Gli insaccati pronti si appendevano su un lungo bastone, la roccia, facendo attenzione a non farli toccare tra loro e separandoli con foglie di alloro. I prosciutti, i salami e le lonze invece erano prima messi sotto sale su una apposita tavola, per tempi variabili, e girandoli spesso su se stessi per far assorbire al meglio il sale, e facilitarne l’asciugatura. Passati quaranta giorni i prosciutti venivano lavati col vino, asciugati con panni di lino bianco, pepati soprattutto attorno all’osso e appesi in cucina, al caldo per essiccarli.

A Pasqua, secondo tradizione, assieme all’uovo benedetto si gustavano anche i primi insaccati del maiale, preparati l’autunno precedente grazie alle nozz’ del porch’.