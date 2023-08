Gran finale con il gioco dell’Aita e i fuochi d’artificio

Non sarà il caldo a fare sudare stasera durante il gran finale della Festa del Duca, edizione numero 42. Ma l’Aita, l’antico gioco di lotta e agilità che sarà disputato alle 21 nell’arena di borgo Mercatale. Le due squadre, quella dei nobili e dei popolani, non si risparmieranno e correranno fino al fischio finale per rubare più bandiere degli avversari, senza lesinare ‘colpi bassi’. I cavalieri e soldati del Duca hanno benedetto ieri le bandiere e attenderanno stasera il fischio d’inizio che verrà dato dalla campionessa olimpionica di Judo Lucia Morico, alla quale sarà assegnato il premio Sport e Pace per la sua attenzione al mondo del sociale, con una statua realizzata dall’artista Pino Mascia.

I gialli e i turchini si sfideranno quindi capitanati da Piero degli Ubaldini della Carda per i nobili e da Mastro Andrea della Faggiola per il popolo. Novità di questa edizione dell’Aita sarà il fatto che i giocatori sono più numerosi e si sfideranno in due tempi da venti minuti l’uno, intervallati da uno spettacolo coreografico con figuranti e giochi di fuoco. A curare l’Aita è da diversi anni il commissario tecnico Gianluca Ceravolo e due allenatori, uno per squadra. Alle ore 23 concluderà sia la serata che i quattro giorni di festa un maestoso spettacolo di fuochi d’artificio rinascimentali visibili da Mercatale.

I biglietti dell’Aita sono in vendita online sul circuito Liveticket e presso l’agenzia viaggi Urbino Incoming. Costo 8€, ridotto 6€ fino a 12 anni.

Giovanni Volponi