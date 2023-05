’Gran Fondo Squali’ mondiale Tremila iscritti, tanti stranieri

Decolla la Gran Fondo Squali anche oltre confine. Una sinergia tra operatori, squadre sportive, enti pubblici, territorio e amanti della natura e della bici. E sono in arrivo anche centinaia di stranieri, alcuni addirittura pure dagli Stati Uniti d’America (foto) e precisamente dal South Carolina. Una delegazione di circa una decina di ciclisti americani prenderà parte all’ottava edizione 2023 della Gran Fondo Squali Trek Cattolica e Gabicce Mare.

"Il gruppo americano è capitanato da Steve Lehman - spiega Filippo Magnani, coordinatore organizzativo dell’evento sportivo – e sarà ai nastri di partenza domenica 14 maggio della nostra Gran Fondo Squali Trek. E’ un’ulteriore novità ed una gradita conferma, tornano per visitare le bellezze dei nostri territori dall’11 al 20 maggio. Su 10 partecipanti 2 percorreranno il tracciato medio mentre gli altri 8 hanno scelto il nuovo percorso che passa per Tavullia, la Squali 46!".

Circa un 10 per cento degli iscritti alla Gran Fondo, che annuncia i 3mila iscritti, quest’anno in particolare sarà composto da appassionati stranieri che provengono da vari paesi: Svizzera, Austria, Belgio, Germania, Canada, Paesi Bassi, Brasile ed appunto anche Usa. Un ritorno di immagine dunque anche turistico per un evento che avvicina lo sport al territorio ed alle bellezze di Romagna e Marche. Partenza dunque domenica prossima, al mattino, dall’Acquario di Cattolica, arrivo a Gabicce Monte.

"Arriviamo ad avere 3mila iscritti – conferma con soddisfazione Filippo Magnani, coordinatore organizzativo dell’evento – e puntiamo anche alle 10mila presenze turistiche (pernottamenti) per il week-end del 12-13 e 14 maggio che si annuncia già – conclude Magnani – entusiasmante".

Una tre giorni che segnerà definitivamente l’inizio della nuova stagione sulla costa tra Cattolica e Gabicce Mare.

Luca Pizzagalli