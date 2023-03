Gran Fondo Squali Trek Si scaldano le bici "Puntiamo a 3mila iscritti"

Pronta a decollare l’ottava edizione 2023 della Gran Fondo Squali Trek Cattolica e Gabicce Mare. Si tratta, come noto, della gara ciclistica organizzata dal Velo Club Cattolica e dal Cicloteam 2001 Gabicce Mare, che annovera numeri importanti che la collocano fra le manifestazioni amatoriali italiane più

apprezzate e partecipate.

"Unico evento amatoriale italiano – si legge nel sito – secondo un’analisi condotta dalla prestigiosa rivista Cicloturismo, ad aver registrato nell’edizione 2022 una crescita del 37%. Quasi 3000 iscritti con un’affluenza turistica di circa 10.000 persone nel weekend della gara".

Dopo la significativa partecipazione ai due grandi eventi promozionali di Monaco di Baviera (Fiera Turismo 2023) e Siena (Gf Strade Bianche) le premesse per ripetere i successi delle ultime edizioni ci sono tutte.

"Puntiamo a superare i 3.000 iscritti – conferma Filippo Magnani, coordinatore organizzativo – ed anche le 10.000 presenze turistiche per il week-end del 12-13 e 14 Maggio che si annuncia già entusiasmante. Ottimo il ritorno di consensi e di richieste di informazioni tra sportivi ed appassionati italiani e stranieri, sia a Monaco che a Siena. Le premesse ci sono tutte". Davvero un’ottima partenza: "La GF Squali-TREK è diventata in sette edizioni sempre più internazionale per Romagna e Marche. Più di 40 gli hotel coinvolti in riviera e non solo – prosegue Filippo Magnani (nella foto presso lo stand della Gran Fondo Squali Trek a Siena) _ con tante prenotazioni. Il taglio del nastro avverrà venerdì 12 Maggio alla Shark Arena, quartier generale e area Expo-Village presso l’Acquario di Cattolica. Confermatissimo sarà poi il maxi ristoro a Tavullia e il grande arrivo della manifestazione domenica 14 maggio a Gabicce Monte con festa, musica e grigliata finale. Molti anche gli eventi eventi collaterali nei 3 giorni: confermato la gara riservata ai giovanissimi il venerdì pomeriggio e la nuova Squali Gravel il sabato mattina in collaborazione con la Valle del Conca, e seguiranno altre importanti news". Una sinergia tra privati ed istituzioni, dunque, in fase crescente e che si annuncia anche quest’anno davvero molto importante per tutto il tessuto turistico locale dalla Romagna alle Marche, dal mare di Cattolica alla collina di Gabicce con le sue bellezze ed i suoi paesaggi.

Luca Pizzagalli