Gran Galà di musica sacra con i cantori

Domani alle 17, a Talacchio, nella Chiesa di San Michele Arcangelo, il coro de "I Cantori della Città Futura" presentano il Gran Galà di Musica Sacra. "L’iniziativa - afferma il sindaco, Palmiro Ucchielli - è inclusa nel programma delle attività turistiche e culturali proposte dalla Città di Vallefoglia per l’anno in corso e la chiesa di San Michele Arcangelo di Talacchio, in considerazione della sua bellezza artistica risalente al XIV secolo dove al suo interno si trovano bellissimi altari decorati in stucco, tele attribuite a Claudio Ridolfi e un organo storico a sedici registri, è stata individuata come luogo ideale per ospitare questo evento. Il gruppo corale "I Cantori della Città Futura", diretto dal Maestro Stefano Bartolucci, per l’occasione propone un gran concerto di musica sacra dove si esibiranno Shizuka Sakurai, pianista, Anna Caterina Cornacchini soprano, Ken Watanabe, basso baritono e Olivier Mani baritono. Invitiamo tutti a partecipare all’iniziativa e ringraziamo Don Richard Mbadu, parroco di Talacchio, Colbordolo e Montefabbri, per aver dato la disponibilità ad ospitare l’evento".

l.d.