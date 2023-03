Grande bellezza al mare Pesaresi stregati a spasso tra gli yacht

Il Fai, oltre ad aprire le porte di palazzo Ciacchi, ha aperto i cancelli, anche per tutta la giornata di oggi del cantiere navale. Un mix di punti di approdo per i tantissimi curiosi. Perché non ci sono solamente i due grandi capannoni iconici della verniciatura, una grande balena che si integra col mare senza ‘oscurare’ la città, ma c’è anche il fascino discreto – si fa per dire – della borghesia, con un grande scafo che per esempio arriva dall’atollo di Bikini nel cuore del Pacifico, luogo tristemente noto per gli esperimenti atomici. Storie dentro le storie perché all’ancora e sopra il piazzale ci sono yacht da sceicco, ma in acqua c’è anche uno yacht di circa 20 metri dal sapore antico e chic che batte bandiera americana: Austin in Texas. "E’ di due anziani signori americani che stanno facendo il giro del mondo. L’hanno lasciata in ormeggio qui al porto di Pesaro e come il tempo si rimette torneranno a riprendersela per continuare a navigare".

Storie dentro le storie, perché tra le oltre 200 persone che hanno varcato i cancelli del cantiere navale, solo nelle prime ore della mattinata di ieri, tanti curiosi tra i quali diversi professionisti non solo di Pesaro. Davanti a due gentili ‘sentinelle’ del Fai, piazzate all’entrata, anche per raccogliere offerte, una continua processione di gruppi composti quasi tutti da una ventina di persone. "Tanta gente, ma il grosso dovrebbe arrivare per domani (oggi, ndr), perché tanti lavorano anche il sabato".

Professionisti: alcuni guardano la grande "balena" e fanno paragoni con quello che accade 12 chilometri a sud e cioè a Fano. "Rispetto ad una costruzione in cemento i costi sono lievitati intorno ad un 20% – dice il direttore del cantiere Alfonso Postorino –. Ma col cemento non saresti riuscire a costruire una struttura di questo genere". E chi ascolta fa il parallelo: "A Fano stanno realizzando un cubo, questi sono due capannoni iconici, tutti in legno, sia i rivestimenti interni che esterni". Una idea, quella che ha avuto il Fai di far aprire i cancelli del cantiere navale, che ha ottenuto un successo oltre le aspettative. Tra marinai dentro gli yacht, a guidare i gruppi di persone alcuni giovani studenti che illustrano le varie caratteristiche del cantiere. Con alcune signore che si fermano su un maxi catamarano appena arrivato da Fano che quando c’è vento "sfrutta anche un grande parapendio per navigare" illustrata un tecnico. Storie di mare e di varie culture

m.g.