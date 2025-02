"Grande carattere dai ragazzi. Clamoroso però il rigore non dato"

Al termine di una partita che non ha lesinato emozioni, mister Michele Fucili, il tecnico della Forsempronese, la vede così: "Un risultato giusto, dite voi? Sì, direi di sì, anzi, più che giusto. Chiaramente, quando si recupera così una partita nei minuti finali, non si può essere altro che contenti, anche considerando che visto l’andamento della partita il risultato ci può stare. Anzi, magari abbiamo fatto qualcosa di più noi".

"Dal punto di vista della prestazione, sono molto contento. Anche perché venivamo da una partita in casa in cui per un tempo avevamo fatto regali all’avversario. Quest’oggi ai miei avevo chiesto di giocare una partita proprio così. Ci siamo riusciti e siamo pure andati subito in vantaggio. Dopodiché è chiaro che non ci dobbiamo attaccare assolutamente agli episodi: insomma, zero alibi..".

Però… "Però, sì, credo che un episodio clamoroso sia stato il rigore non dato, col difensore che ribatte sulla linea con la mano. Avrebbe significato l’espulsione del nostro avversario, il che vuol dire che dopo un quarto d’ora avremmo forse potuto raggiungere il due a uno e godere pure dell’uomo in più. Più nello specifico, in quel frangente tutti hanno avuto un’idea, l’arbitro un’altra. Lo accettiamo, ci mancherebbe, però è chiaro che alla fin dei conti questo ha condizionato l’esito della gara. Poi, ovvio, c’è da dire che nel secondo tempo la Civitanovese, che è una squadra forte, basta vedere solo i cambi che ha fatto, gli attaccanti che ha messo, ci ha messo un po’ alla frusta, trovando prima il pareggio e poi addirittura anche il vantaggio. Lì abbiamo commesso qualche leggerezza e l’abbiamo pagata cara".

"Ripeto, io parto dalla fine e guardo sempre il bicchiere mezzo pieno. Oggi è una partita che si stava incanalando ingiustamente verso una sconfitta, invece l’abbiamo recuperata. Grande carattere, i miei, grande cuore di questi ragazzi: devo ringraziarli ancora una volta".