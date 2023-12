"Grande dedizione e professionalità a servizio del malato"

"Con grande rammarico e turbamento abbiamo appreso la notizia dell’incidente stradale ad Urbino in cui è rimasta coinvolta l’ambulanza del 118 nella quale sono morti il dottor Sokol Hoxha, l’infermiera Cinzia Mariotti e l’autista soccorritore Stefano Sabbatini. Non ci sono parole per esprimere lo sconforto che questa tragedia ha causato in tutti noi". E’ il cordoglio espresso a nome della categoria da Giovanni Papi Renzetti, responsabile regionale Smi Marche (sindacato medici italiani) emergenza sanitaria territoriale.

"Tante volte abbiamo condiviso con i colleghi di Fossombrone le fatiche del nostro servizio – prosegue il responsabile sindacale Papi Renzetti – e sempre abbiamo apprezzato la loro professionalità e la loro totale dedizione al malato e ai suoi bisogni. Il sindacato Medici italiani si stringe con affetto e calore alle loro famiglie nel ricordare ciò che Sant’Agostino ha detto: ‘... Sono solamente passato dall’altra parte: è come fossi nascosto nella stanza accanto’. Che la terra vi sia lieve".