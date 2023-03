Grande distribuzione: nuova apertura a Campanara

Aumentano le strutture della grande distribuzione in città. L’ultima in ordine di tempo è "Risparmio Casa", la catena italiana dedicata ai prodotti per la cura della casa e della persona, che aperto un punto vendita in via dei Carpini 8, a Campanara. La struttura si estende su un’area di 2500 metri quadrati e diventa il 7° punto vendita della catena commerciale nelle Marche. "Siamo orgogliosi del percorso di espansione che la nostra insegna ha avuto sinora nelle Marche, territorio in cui continuiamo a credere e ad investire – dichiara Fabio Tomassini, amministratore delegato di Risparmio Casa – Siamo certi che questa apertura rappresenti un ulteriore opportunità per l’occupazione locale e per tutto l’indotto".