Grande festa per i geni Attestati a chi ha preso 10

Grande festa a Montecchio per la consegna degli attestati di merito ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado. Sono 17 (10 residenti a Vallefoglia e 7 a Tavullia) gli alunni dell’Istituto statale Pian Del Bruscolo promossi con 10 e 10 e lode. Per Vallefoglia, premiati: Charouit Malak, Ciacci Luca, Del Baldo Gaia, Della Chiara Andrea, Foglietti Federico, Gaggiolini Alice, Monaco Francesco, Torcoletti Teresa, Venturini Cesare e Zanca Tommaso. Per Tavullia: Borra Eugenio, Di Biccari Carmine, Giovannini Michela, Mariotti Francesco, Sansò Eleonora, Scalbi Alice e Stilla Giuliana Francesca. All’evento il sindaco Ucchielli, il vice Torcolacci, altri assessori e la banda di Colbordolo.