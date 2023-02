Grande festa per il Carnevale

Questo pomeriggio arriva il carnevale a Casinina di Auditore-Sassocorvaro: dalle ore 14 inizia la festa con maschere, carri e allegria.

Si inizia con il ritrovo all’ex Arci di via della Stazione dove i partecipanti, tutti mascherati, formeranno il corteo per sfilare, dalle 14,30, fino in piazza del Popolo.

Qui saranno premiati il gruppo più numeroso e il carro più bello, per tutti musica, giochi e divertimento. Ovviamente, come da tradizione carnevalesca, non mancherà il lancio dei dolciumi. L’iniziativa è organizzata e promossa dalle Parrocchie di Casinina - Auditore e Valle Avellana.

fra. pier.