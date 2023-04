Grande festa per il secolo di vita di Rosina Lani Urbania la celebra anche con il sindaco

Attorniata da figlio, fratello, nipoti, pronipoti e tanti altri amici Rosina Lani ha festeggiato gioiosamente il grande traguardo dei 100 anni. "Rosina è nata a Urbania in via delle Maioliche, proprio a due passi dalla residenza Zaffiro – scrivono i familiari di Rosina – che da qualche anno la ospita, residenza gestita da Giuditta Bendelli e il suo eccezionale staff". Le autorità cittadine hanno voluto partecipare all’evento e c’era il sindaco Marco Ciccolini. Tanti urbaniesi la conoscono anche per l’attività di commessa, che per molti anni ha svolto nel principale negozio di abbigliamento della città. Donna amorevole e di grande fede, ha sempre saputo affrontare con resilienza e coraggio le vicende più dolorose della vita. La grazia, il sorriso, l’empatia sono i tratti che meglio rappresentano Rosina e riassumono questa indimenticabile giornata piena di affetto ed emozioni.