Insomma l’Accademia cresce e ha fame di spazi, ma anche sete di contatti e rapporti col territorio. Spiega ancora Luca Cesari: "Stiamo consolidando rapporti con i territori circostanti: con il Comune di Fossombrone allestiremo uno spettacolo della nostra Scuola di Scenografia. All’ex lanificio Carotti di Fermignano è stata ospitata la mostra premio “Surprize“, realizzata con il Centro Arti Visive di Pesaro. Abbiamo una convenzione con Vallefoglia per la Torre di Palazzo Mamiani a Sant’Angelo in Lizzola. Guardiamo con interesse a Pesaro capitale della cultura. Stringiamo contatti pensando alle esperienze degli studenti presenti e futuri".

Con l’ateneo è stato creato anche un premio, il “Sigillo delle Arti“, unico in Italia, che ha visto premiati il regista e scrittore Werner Herzog e l’architetto e designer Emilio Ambasz. Prosegue Cesari: "Per i giovani è fondamentale avvicinare fisicamente i grandi protagonisti del mondo artistico, come Emilio Isgrò, venuto di recente. Un mio sogno sarebbe portare a Urbino “Marco Cavallo“, la scultura realizzata dai pazienti del manicomio di Trieste nel 1973 seguiti da Vittorio Basaglia, cugino del grande psichiatra Franco. Pochi sanno che Vittorio fu un nostro docente: sarebbe un modo per onorarlo. Il grande equino blu simboleggia libertà e follia, poesia e amore; un emblema della battaglia per la chiusura dei manicomi. Dove? In uno spazio verde, in un cortile o, perché no, sul tetto dell’Accademia, sopra l’ora d’aria, con lo sguardo verso gli appennini".

gio. vol.