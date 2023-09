Grande omaggio ai Queen

A Freddy Mercury e al suo gruppo è dedicato un grande concerto che si terrà venerdì prossimo nello spazio antistante il palasport di Fossombrone. "Queen’s Symphony – The show must go on", si intitola l’omaggio, e lo porta in scena l’Orchestra Sinfonica Gioachino Rossini. Si tratta di una vera e propria opera multimediale in cui musica, parole e immagini si fondono per ripercorrere la complessa e sfaccettata parabola artistica e umana dei Queen e del loro leggendario leader, il sullodato Farrokh Bulsara, alias Freddie Mercury. Sul palco la Rossini sarà affiancata da un’artista di grande spessore, Eleonora Mazzotti.