Grande partecipazione di cittadini al corso di primo intervento

Ha registrato oltre 90 partecipanti il ciclo di lezioni gratuite di primo soccorso organizzato ad Orciano dal circolo Auser di Terre Roveresche e tenuto dall’Anpas (Associazione Nazionale Pubblica Assistenza) di Corinaldo. Quattro serate durante le quali persone di diverse età, riunitesi alla sala consiliare “Il Castagno“, hanno imparato come agire in caso si trovino di fronte a soggetti con un’occlusione delle vie respiratorie o una crisi cardiaca. "E’ stata un’esperienza molto utile – evidenzia il presidente del circolo Auser Giulio Diotallevi –, per la quale, oltre agli amici dell’Anpas di Corinaldo, ringrazio per la collaborazione il presidente del comitato provinciale Auser Massimo Ciabochi. Vedere così tanti partecipanti, provenienti da diversi centri della provincia, è stato molto gratificante". Insomma un’altra iniziativa ottimamente riuscita per l’Auser di Terre Rovresche, che vanta 100 soci, di cui 30 volontari i quali prestano servizio in diversi ambiti come il supporto durante i trasporti scolastici. "A breve – riprende Diotallevi – lanceremo anche un corso informativo sul pronto soccorso animali e per far conoscere meglio la normativa sulla tutela e la detenzione degli animali di affezione, che realizzeremo insieme all’Enpa (Ente Nazionale Protezione Animali), col patrocinio del Comune". Adesioni 328 3299967; 339 8875715; e 338 8012380.

s. fr.