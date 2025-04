Grande partecipazione per il 25 Aprile. Ma spunta uno striscione contro Gambini

Tanta gente ieri mattina ha partecipato al corteo per gli 80 anni dalla Liberazione dal nazifascismo: un pubblico nutrito che testimonia come dopo otto decenni e diverse generazioni di differenza, la ricorrenza sia sempre sentita dagli urbinati, testimoni nel periodo della Repubblica Sociale Italiana di un lungo periodo di lotta e resistenza partigiana, con vari tristi episodi e al contempo valorose azioni di contrasto agli occupanti tedeschi.

Presenti tutte le autorità civili, militari e religiose, l’orchestra di fiati della Cappella Musicale che ha animato i vari passaggi e spostamenti del corteo, e l’Anpi con la presidente Cristiana Nasoni, che al termine ha tenuto un discorso assieme al sindaco Maurizio Gambini.

Sono stati omaggiati di due corone d’alloro la lapide ai partigiani caduti in via Vittorio Veneto e il cippo in viale Buozzi. Nessuna contestazione da parte dell’opposizione, eccezion fatta per uno striscione sarcastico indirizzato idealmente al sindaco con la scritta “Anche quest’anno antifascista il prossimo anno“.