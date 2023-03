Grande workshop a Villa Borromeo Esercito di musicisti da tutto il mondo

Libera Musica di Pesaro è stata scelta dalla organizzazione nazionale per il campus annuale dove centinaia di ragazzi studiano e poi suonano in formazione orchestrale con 100 elementi, in grande concerto che si svolgerà il prossimo 1 luglio in concomitanza del Catterà Raduno. In vista di Pesaro 2024 è stato preparato un programma che porterà questa estate in città i componenti di Orchestre aderenti al Sistema Abreu da tutto il mondo. Il workshop che si svolge a Villa Borromeo (dove i partecipanti sono ospitati gratuitamente), con ragazzi provenienti anche da contesti delicati, vede 80 partecipanti dai 10 ai 18. Questi fanno parte dell’Orchestra Sinopoli Junior e provengono da realtà e territori che hanno avuto la lungimiranza di avviare progetti sperimentali di educazione musicale come strumento di inclusione ed integrazione sociale. Le attività di Libera Musica si ispirano tutti al Sistema Abreu nato in Venezuela quasi 50 anni fa e che ha coinvolto un intero paese in un progetto educativo che, a partire dalla musica, cercava di raggiungere un importante cambiamento sociale. Oggi il presidente di questa Associazione in Perù è Juan Diego Florez. A Pesaro LiberaMusica da 8 anni porta avanti questo progetto musicale che coinvolge ogni anno circa 200 bambini e ragazzi. Si studia, ci si diverte e si promuovono momenti di confronto e incontro nazionali fra le diverse realtà dove ragazzi e insegnanti si confrontano per migliorare le buone pratiche e condividere questa visione educativa. Dopo questa prima parte si riprenderà con il campus estivo di luglio e a dirigere questa orchestra sarà Jose Angel Salazar Marin direttore artistico e musicale di El Sistema Greece, progetto greco che si occupa di portare la musica e fare orchestra ad Atene e all’interno del campo profughi di Skaramagkas. I ragazzi del workshop pesarese provengono da Catania, Reggio Calabria, Latina, San Salvo, Macerata, Ascoli Piceno, Suzzara, Treviso e Pesaro. A coordinare il progetto è Chiara Galli con il supporto del Comune di Pesaro e degli assessori Daniele Vimini e Camilla Murgia.

fra. pier.