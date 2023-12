Grandi opere a Vallefoglia. Ucchielli: "Anno storico"

Un 2023 che ha raccolto i suoi frutti, in arrivo un 2024 di forte crescita per Vallefoglia. Una programmazione ‘intensa e ricca’ l’ha definita così ieri Palmiro Ucchielli, sindaco di Vallefoglia. ‘Centralità’ è stata la parola del 2023 ma raccontarlo brevemente non è proprio facile dice il sindaco; quattro le grandi opere dell’anno che segneranno la storia di tutta la vallata. Depurazione dell’asta fluviale, il nuovo Municipio, la Piazza con i ‘giochi d’acqua’ ed infine il Teatro Giovanni Santi che verrà inaugurato prossimamente.

"Un anno tosto che ha visto realizzare quattro importanti lavori di cui la depurazione dell’asta fluviale con il raddoppio del depuratore a Montecchio per tutti i comuni confinanti, anche un nuovo Municipio per far si che chiunque abbia bisogno di un servizio possa usufruire di esso in comodità in un punto centrale della città. Da non dimenticare la nuova piazza molto grande che rappresenta per molti un punto d’incontro e non solo e poi, la ciliegina sulla torta, con il nuovo Teatro Giovanni Santi che porta Vallefoglia a contare ben due teatri nella città- spiega Ucchielli- Siamo molto contenti di aprire il 2024 come Capitale della Cultura della settimana dal 22 al 28 gennaio in cui vorremmo inaugurare il nuovo Teatro, forse in presenza anche del Presidente Mattarella". Metanizzazione, asfalti, scuole messe a nuovo, "Abbiamo fatto di tutto e di più, il mio mandato sta per finire, per chi verrà dopo ci sarà ad accoglierlo un’ampia programmazione" commenta il sindaco. Un anno nuovo con idee nuove che prevede un raddoppio della piscina del Pian del Bruscolo, il potenziamento della casa della salute, la creazione di 8 aule interdisciplinari nella scuola media di Pian del Bruscolo, un nuovo asilo nido con altri 60 posti, il potenziamento del ‘punto informazione lavoro’ con l’utilizzo di 5 laboratori per la formazione professionale, un centro agroalimentare per la formazione di giovani manager per l’internazionalizzazione delle imprese a Morciola, un nuovo campo da calcio, per atletica, 2.400.000 euro per l’ampliamento del palazzetto dello sport di Montecchio a 1500 posti, 900.000 euro per il completamento delle mura castellane di Colbordolo di Vallefoglia e un riordino dei trasporti con un investimento per un pullman rapido Vallefoglia- Pesaro.

"Un occhio di riguardo sempre più ai temi dell’ambiente, della sostenibilità infatti abbiamo circa 20 km di ciclopedonale e altri 5 km in corso, chi vuole andare a piedi o in bicicletta ha tutto e di più per farlo- afferma Ucchielli- qui le persone trovano lavoro e comodità, l’unico problema è trovare casa a causa delle poche imprese di costruzioni". Un ‘Ucchielli tris’ sarà possibile? "Le regole per un terzo mandato non sono ancora certe, si valuterà strada facendo se ci sarà la necessità o meno, non dipende da me se ne parlerà più avanti" conclude il sindaco.

Ilenia Baldantoni