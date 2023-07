Grandine come pietre dal cielo Ancora danni sotto il Monte Catria

Dopo giorni di un caldo afoso nel pomeriggio di ieri in tutto il cagliese si è abbattuto verso le ore 15 un violento temporale con grandinate sparse e con grossi chicchi che hanno causato anche danni. A Cagli la pioggia abbondante non ha destato particolari problemi anche se associata al folate di grandine. La zona più colpita è stato il versante nord del massiccio del Catria Acuto tra Frontone e Serra Sant’Abbondio con diverse auto che hanno subìto danni per le grosse palle di grandine oltre a coltivazioni agricole ancora in campo come le superfici a grano. Abbiamo contattato il sindaco Daniele Tagnani di Frontone di nuovo alle prese con un evento atmosferico di forte intensità. "Stiamo monitorando il territorio – racconta –, i danni ci sono, più giriamo con i tecnici comunali e più ci appare una sistemazione davvero problematica. Le grandinate sono state due, una verso le 15 l’altra alle 16, ambedue intense e con chicchi molto grandi. Mi sono subito messo in contatto con la Sala Operativa della Regione e al telefono con il Presidente Acquaroli che sta seguendo la situazione. Dopo l’alluvione di settembre ora siamo di fronte ad altri eventi atmosferici eccezionali. Sembra che tutto debba accadere sotto il Catria, siamo “perseguitati“, esausti e spero che chi ha subìto danni alle proprie auto e altro, abbiano almeno un rimborso". Anche il Comune di Serra Sant’Abbondio è stato colpito come dimostra un filmato messo online dall’amministrazione. In tarda serata è tornato il sereno.

Mario Carnali