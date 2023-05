Grandine Lucarelli: "Persi 10 ettari di vigna"

Dopo la tempesta, si contano i danni. La grandine dello scorso fine settimana ha lasciato ferite profonde nel nostro territorio anche per i viticoltori. Roberto Lucarelli, produttore di grandi vini rossi come "Goccione" ed "Insieme", e di uno dei Bianchelli del Metauro più apprezzati, è stato tra i più colpiti.

Lucarelli, cosa è accaduto?

"Abbiamo perso un terzo del totale della nostra superficie vitata. La mia tenuta di Carignano è andata totalmente distrutta e anche la vendemmia del prossimo anno, del 2024, sarà compromessa. Ho 57 anni e non ho mai visto un flagello del genere. La grandine ha distrutto sei ettari di Bianchello, due di Verdicchio e uno e mezzo di Sangiovese andati completamente persi"

Che vino ricava da quelle uve?

"Il nostro Bianchello del Metauro, lo spumante Charmat Ester e la Ripe Sangiovese"

Questo vuol dire che non avremo queste etichette per la prossima vendemmia?

"Ne produrremo molto meno. Ho chiesto aiuto ai miei vicini che hanno uva biologica e sono disponibili a darmene un po’. Hanno capito la mia situazione e almeno recupereremo una parte del Bianchello"

Cosa è rimasto della sua vigna?

"I fili di ferro e poco più. La grandine ha spazzato via con una violenza inusitata tutti i grappoli scaraventandoli a terra"

Quanti quintali di uva ha perso?

"Da quella vigna raccoglievamo più di mille quintali di uva. La grandine si è portata via settantamila bottiglie"

In soldoni?

"Una stima al ribasso: se consideriamo una media base di quattro euro a bottiglia, che è il prezzo di costo, abbiamo perso 280mila euro di introiti che per una azienda di famiglia come la nostra sono enormi".

Era assicurato?

"Purtroppo no, tutto è accaduto nei giorni in cui stavo valutando tre preventivi. Avrei attivato l’assicurazione fra pochi giorni. Chi poteva pensare a una grandinata del genere ai primi di maggio?".

Cosa farà adesso?

"Spero nell’aiuto della Regione e delle associazioni di categoria. Leggevo sul Carlino che l’assessore Antonini ha chiesto a Comuni e associazioni di fare una relazione dei danni. Ci stiamo coordinando con altri agricoltori per capire meglio. Il problema è che sconteremo i danni anche l’anno prossimo e poi c’è un altro problema".

Quale?

"Il clima pazzo che per chi lavora in campagna è un rischio enorme. Temo per le mie vigne. Da da qui a settembre speriamo di salvare almeno il resto del raccolto: il Sangiovese da cui ricaviamo vini molto quotati come Goccione e Insieme, e poi il Pinot nero nella zona di Focara, che per fortuna si è salvata, e infine il Bianchello a Monte Giove anch’esso risparmiato. Ma da qui a settembre è lunga"

Ha visto danni solo nelle vigne?

"No, la zona di Carignano è stata devastata completamente. Ho visto campi di grano senza più una spiga, letteralmente spianati. Uno scenario devastante che ha messo in ginocchio altri produttori come me"

Davide Eusebi