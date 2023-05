Grandine oggi a Pesaro: i chicchi imbiancano la città, vari allagamenti

Pesaro, 12 maggio 2023 – Un’intensa grandinata (foto) si è abbattuta oggi intorno alle 16 a Pesaro (video) e provincia: la linea temporalesca, che fa seguito alla bomba d’acqua di ieri sera, scesa dagli Appennini ha investito con nubifragi, tuoni e fulmini Tavullia e Pesaro. Il maltempo ha sorpreso molti automobilisti, sono ancora in corso valutazione dei danni causati dai chicchi di medie dimensioni.

Colpita tutta la tua città, con allagamenti segnalati dalla zona porto al centro: in via Cavour l’acqua mista a grandine è arrivata a metà gamba. Molti sottopassi sono risultati non percorribili per l’acqua che si è fermata, rendendo pericoloso il transito dei veicoli: completamente bloccato, per esempio, il sottopasso di via Rossi.

Le zone più colpite

Glia allagamenti si sono verificati nelle zone di via Cavour, via Mameli, zona Campo Sportivo, sottopasso Cappuccini, sottopasso di via Rossi, via Madonna di Loreto e zona Calcinari. Le verifiche sono in corso anche in via Lago Trasimeno, strada Micaloro e via Passeri. Numerose le chiamate ai vigili del fuoco ma, per fortuna, per segnalare smottamenti franosi e allagamenti di lieve entità a garage, scantinati e qualche sottopassaggio. Suggestivo il colpo d'occhio lungo il litorale pesarese 'imbiancato' dai chicchi di grandine.

Il sindaco Ricci: “Non ci sono feriti”

“Una precipitazione potentissima di acqua e grandine è caduta in pochi minuti in una parte di città - spiega il sindaco Matteo Ricci -. Tutti i mezzi della Protezione civile e dei Vigili urbani sono in movimento. Non ci risultano danni a persone. Stiamo assistendo sempre più a fenomeni tropicali, temo che il cambiamento climatico sia più veloce di ciò che immaginiamo".

Quercia secolare trancia cavi elettrici a Fermignano

A causa del nubifragio di ieri, a Fermignano, è caduta una quercia secolare, travolgendo anche i cavi dell’energia elettrica che alimentavano una stazione di primo salto della distribuzione del gas, situata poco distante. La grande pianta non ha colpito direttamente la stazione e non si sono verificate anomalie relative alla distribuzione del gas ma, nella caduta, con la sua grande mole e i lunghi rami ha messo fuori uso la rete elettrica. “È stato allertato il Pronto Intervento Gas che, assieme ai tecnici reperibili, è tempestivamente giunto sul posto e ha provveduto a garantire la continuità elettrica attraverso l’impiego di due generatori, in attesa che, alle 1.30 di notte, fosse possibile ricollegare la cabina di primo salto alla rete elettrica”, fa sapere Marche Mulservizi.

Notizia in aggiornamento