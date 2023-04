Granfondo Squali, ci siamo Percorso dedicato a Vale Poi la gara di bici ’gravel’

Sole, mare e pedali: bastano tre parole per descrivere l’ottava edizione della Granfondo Squali Trek, la gara ciclistica più famosa di tutta la riviera gabiccese. Dal 12 al 14 maggio, infatti, si potrà assistere ad un weekend all’insegna dello sport e della salute, in una gara dove tutti sono vincitori, basta solo divertirsi. Ad aggiungersi ai due comuni fondatori, Gabicce e Cattolica, anche Tavullia, con una gara tutta dedicata al nove volte campione mondiale di MotoGP Valentino Rossi: la Squali 46, che si terrà domenica 14. Si tratta di un tracciato più corto e leggero, adatto a tutti coloro che volessero vivere in prima persona le emozioni della Squali Trek, con bici da corsa, mountain bike o anche e-bike, senza l’agonismo della gara e l’assillo del cronometro. Un tracciato di 46 chilometri disegnato pensando ai neofiti e ai turisti appassionati di bici, nato con lo scopo di far "vivere" le bellezze del territorio con il giusto ritmo.

L’altra novità, invece, sarà sabato 13 e si chiama Squali Gravel: le biciclette "gravel" sono mezzi con le ruote più larghe, a volte con pedalata assistita, che si adattano ad ogni tipo di terreno. Proprio per questo sono utilizzate per questa tipologia di gara, che vedrà protagonista la Valle del Conca, attraverso un vero e proprio viaggio di emozioni a stretto contatto con la natura di un territorio ancora inesplorato, pedalando lungo le strade bianche dell’entroterra romagnolo. Due i percorsi proposti, i cui nomi sono ispirati a 2 specie di squali, in onore dell’Acquario di Cattolica: il "Verdesca Tour" di 50 km con un dislivello di 770 metri con l’aiuto di guide esperte della Valle del Conca e il "Toro Tour" di 105 km con dislivello di 2250 metri con mappa dei sentieri tracciati: "La Granfondo degli Squali – dicono i sindaci Domenico Pascuzzi di Gabicce, Franca Foronchi di Cattolica e Francesca Paolucci di Tavullia – rappresenta un appuntamento oramai immancabile che riesce a valorizzare al meglio questa nostra terra unendo mare e collina, costa ed entroterra. Ogni anno attendiamo l’arrivo di migliaia di ciclisti, di cui numerosissimi stranieri, ed è quindi un’occasione unica per destagionalizzare l’offerta turistica. Le biciclette servono per unire i nostri comuni e le persone in 3 giornate all’insegna del divertimento".

Alessio Zaffini