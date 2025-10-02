’Gratta e Vinci’ sottratti dal negozio. Arrestato un giovane dipendente

Per settimane, dal bar-tabacchi La Piantata Srl di Piazzale Elisabetta Gonzaga sparivano decine di tagliandi "Gratta e Vinci". Un ammanco costante, tanto da insospettire il titolare dell’esercizio, un locale molto frequentato che è anche edicola, centro scommesse e sala slot a due passi dal cuore della città universitaria.

A mettere fine al mistero ci hanno pensato i Carabinieri di Urbino, che dopo giorni di appostamenti e controlli hanno arrestato, la settimana scorsa, un dipendente 29enne, domiciliato in città, accusato di aver sottratto per settimane i biglietti dalla cassa e dagli espositori. Le indagini sono partite dalla denuncia del titolare, che aveva notato conti sempre più sballati: i tagliandi acquistati dai fornitori non tornavano con quelli effettivamente registrati, e il buco economico cresceva di giorno in giorno.

I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Urbino, dopo aver escluso la possibilità che il presunto ladro si fosse introdotto nel bar forzando una porta o una finestra, hanno deciso allora di installare una telecamera nascosta all’interno del locale.

Le immagini, visionate dagli investigatori, hanno tolto ogni dubbio: il 29enne, approfittando dei momenti in cui era solo o della distrazione dei colleghi, prendeva i biglietti e li infilava rapidamente nello zaino. Non solo.

In alcune occasioni, secondo la ricostruzione, grattava subito i biglietti sottratti, verificando se fossero vincenti e, in caso di piccoli premi, incassandoli direttamente come se avesse regolarmente pagato i tagliandi. Una condotta che si sarebbe ripetuta a più riprese e in maniera sistematica.

Il danno è stato quantificato in diverse migliaia di euro, considerati il valore dei "gratta e vinci" ed il numero considerevole di tagliandi che l’esercente si è visto sottrarre prima di potersene accorgere. Il 22 settembre, raccolti elementi ritenuti sufficienti, i Carabinieri hanno deciso di intervenire.

A fine turno hanno fermato il dipendente e lo hanno perquisito: nello zaino e addosso gli hanno trovato 82 "Gratta e Vinci" non ancora utilizzati. A quel punto è scattata anche la perquisizione nella sua abitazione, dove sarebbero emersi ulteriori riscontri utili alle indagini. Il giovane è stato accompagnato in caserma e dichiarato in arresto. Nei giorni successivi è comparso davanti al giudice per la convalida: l’arresto è stato confermato e per lui sono stati disposti gli arresti domiciliari, in attesa dell’evoluzione del procedimento penale.