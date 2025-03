Con 5 euro ne vince 300mila, un 50enne fa il colpo della vita: “Pago il mutuo e la macchina”

Pesaro, 18 marzo 2025 – Un consiglio: se volete giocare al “Gratta e vinci” e scegliete di comprarlo alla tabaccheria Orfei di Baia Flaminia, fatelo di domenica mattina. E’ il giorno fortunato. Almeno a giudicare dalle ultime due vincite. Il 29 dicembre scorso un 70enne entra, ne compra uno da 3 euro, e si accorge di averne vinti 20mila.

Stavolta invece il neo-Paperone è un cinquantenne, pesarese, e il copione cambia sensibilmente rispetto alla vincita di dicembre: perché il pesarese 50enne ha vinto 300mila euro, dopo aver speso 5 euro per comprare il grattino del “Miliardario”. Numero fortunato, il 36.

“Quello che ti cambia la vita”, dice Amy Price, la 40enne di origine inglese che è dipendente della tabaccheria della Baia e che ieri ha mostrato orgogliosa la matrice della vincita, a conferma del fatto che la sua di questi tempi è una tabaccheria superfortunata.

“Non so bene – prosegue Amy – chi sia il vincitore. Vero, è un nostro cliente, so che abita in città, qui a volte viene, durante la settimana, per comprare le sigarette e poi prende anche il grattino. Ieri, domenica (l’altro ieri per chi legge), alle 7 e mezzo del mattino era qui, noi eravamo già aperti per via dei giornali. Ha comprato il grattino da 5 euro, è uscito per un attimo, è andato in macchina per grattarlo, è tornato in tabaccheria e mi ha detto: ’Guarda! guarda!, poi mi ha abbracciato forte. Io gli ho chiesto se si voleva sedere, sai in questi casi, l’emozione prevale. Lui però mi ha detto di no, non c’era bisogno, che stava bene. Se devo dire – continua Amy – quando vedo qualcuno che vince da me mi emoziono anche io. Anche se io al Gratta e vinci gioco pochissimo”.

Il cinquantenne risulta non abbia figli, però ha un lavoro, e dalle pochissime parole scambiate domenica mattina pare che abbia detto: “Questa vincita mi risolve due problemi importanti che ho adesso, a livello economico. Le rate del mutuo e quelle della macchina”.

“Io – spiega Amy – gli ho detto di andare in banca, per avviare tutte le pratiche per la riscossione della vincita”. Che stavolta è esplosiva. Più dei 300mila euro vinti domenica, infatti, al gioco del “Miliardario” si possono vincere solo 500mila euro. La tabaccheria Orfei si sta attrezzando, soprattutto per le prossime domeniche mattina.