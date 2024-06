Gratta e vinci da 200mila euro: “Per poco non gli prendeva un colpo”

Pesaro, 27 giugno 2024 – Minima spesa, massima resa. Il quarantacinquenne pesarese baciato dalla fortuna ieri al bar Road Drink, dove con un gratta e vinci da tre euro ha vinto 200mila euro, non era arrivato lì solo per acquistare quel biglietto, “ma poi mi ha chiesto di passargli uno di questi gratta e vinci da tre euro ed è riuscito ad ottenere il massimo della vincita”.

A raccontarlo è Romina, che lavora proprio al bar che si trova nei pressi della Pica. E’ stata lei a consegnare al fortunato vincitore il gratta e vinci: “Mi ha chiesto un biglietto da grattare e con la spesa minima è riuscito a vincere 200mila euro. Non ci poteva credere. E’ rimasto davvero incredulo, mi ha chiamata per andare a controllare e gliel’ho confermato. Tra poco gli prendeva un colpo – sorride -. Confermo che è un cliente che passa ogni tanto qui da noi, oggi però al momento non lo abbiamo risentito”.

Chissà se nei prossimi giorni si rifarà vivo. Certo è che ora, vista la cifra della vincita, il fortunato dovrà recarsi in banca per incassare il bottino, facendo accreditare la vincita sul suo conto corrente. “In questi casi infatti ci si deve rivolgere direttamente alla banca per incassare la vincita”. I numeri fortunati che hanno permesso al pesarese di aggiudicarsi 200mila euro sono stati 43, 46 e 52. ali. mu.